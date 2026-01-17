Danemarca face presiuni asupra Congresului SUA pentru a evita un vot la limită privind Groenlanda

17-01-2026 | 14:53
Groenlanda stradă
Oficiali danezi le-au transmis în această săptămână parlamentarilor americani să evite un vot privind puterile de război în cazul Groenlandei, scrie Politico

Vlad Dobrea

Potrivit a trei persoane familiarizate cu discuțiile, cărora li s-a acordat anonimatul din cauza sensibilității subiectului, reprezentanții Danemarcei și-au transmis mesajul parlamentarilor din ambele partide într-o întâlnire cu ușile închise pe Capitol Hill, la începutul acestei săptămâni.

Un rezultat slab, cu sprijin redus din partea republicanilor, cred oficialii danezi, ar putea submina poziția Copenhagăi și ar întări eforturile președintelui Donald Trump de a dobândi teritoriul danez prin orice mijloace.

Mesajul a fost transmis miercuri, într-o întâlnire la care au participat ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, ministrul de Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, precum și senatorii Lisa Murkowski (R–Alaska), Angus King (I–Maine) și Ruben Gallego (D–Arizona).

Gallego este inițiatorul unui proiect de lege privind puterile de război în cazul Groenlandei, care nu a fost încă depus oficial și care urmărește să îi interzică lui Trump folosirea forței militare împotriva teritoriului danez fără aprobarea Congresului. Întâlnirea de miercuri a avut ca scop reasigurarea oficialilor danezi și groenlandezi — care și-au exprimat în mod repetat alarma față de retorica lui Trump — că au sprijin în Congres.

După întâlnire, Gallego a sugerat că un vot pe această rezoluție nu este iminent.

„O voi păstra ca opțiune, în cazul în care va fi vreodată nevoie de ea”, a spus Gallego. „Am propus acel text și ne vom asigura că îl avem la îndemână, dacă situația o va cere.” Ambasada Danemarcei a refuzat să comenteze. Rasmussen și Motzfeldt au făcut parte dintr-o delegație a cărei întâlnire, tot miercuri, cu oficiali ai administrației Trump nu a reușit să deblocheze impasul.

Democrații sunt însă așteptați să prezinte mai multe rezoluții suplimentare privind puterile de război, inclusiv pe tema Groenlandei, forțându-i pe republicani să se pronunțe public asupra deciziilor de politică externă ale lui Trump, care au luat în mod repetat prin surprindere Congresul.

„Cel puțin, forțăm un vot care ar putea determina administrația să își schimbe direcția, consumăm timp din agenda Senatului și scoatem în evidență faptul că președintele este implicat în aventurism extern, în loc să rezolve problemele de zi cu zi pe care americanii și-au dorit să le rezolve”, a declarat senatorul Tim Kaine (D–Virginia) despre demersurile viitoare.

Deși a recunoscut că este puțin probabil să obțină un număr suficient de senatori republicani pentru a depăși un eventual veto prezidențial în cazul majorității acestor rezoluții, Kaine a adăugat: „S-ar putea să reușim în cazul Groenlandei.”

Cu toate acestea, deși refuzul lui Trump de a exclude o acțiune militară a stârnit îngrijorare larg răspândită în rândul republicanilor — inclusiv printre aliați de rang înalt, care avertizează că nu există sprijin în Congres pentru un asemenea pas — nu s-a înregistrat un val de susținere din partea GOP pentru o rezoluție privind puterile de război în cazul Groenlandei.

Senatorul Thom Tillis (R–Carolina de Nord) a prezis că o astfel de rezoluție ar trece ușor dacă o invazie ar fi iminentă, dar a spus că nu ar susține-o deocamdată. Senatorul Josh Hawley (R–Missouri), unul dintre cei cinci republicani care au sprijinit inițial o rezoluție similară privind Venezuela, a declarat, de asemenea, că în acest moment nu este de acord. Murkowski, care s-a aflat vineri la Copenhaga ca parte a unei delegații bipartizane și bicamerale a Congresului, a spus că ar susține o rezoluție privind puterile de război.

Sursa: Politico

