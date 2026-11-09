Hackerii care ar fi acționat în numele Coreei de Nord au furat luna trecută criptomonede în valoare de miliarde de dolari, după ce au reușit să spargă sistemele Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume. Acum, potrivit companiei de cercetare în domeniul criptomonedelor Elliptic, Phenianul folosește meme coins pentru a spăla fondurile obținute în urma atacului informatic, notează Futurism.

Criptomonedele meme (meme coins) sunt active digitale inspirate din glume, personaje sau fenomene virale de pe internet. Apar de regulă ca o glumă sau o satiră la adresa criptomonedelor clasice

Atacul asupra Binance este considerat cel mai mare jaf din istoria pieței criptomonedelor. Hackerii au reușit să fure active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari în doar 20 de minute, după luni întregi de pregătiri complexe.

Potrivit analizei Elliptic, statul autoritar și izolat folosește acum monede meme, active digitale speculative inspirate adesea din meme-uri virale, celebrități sau glume de nișă de pe internet, pentru a transfera discret criptomonedele furate prin diferite fonduri de lichiditate.

Aceste monede sunt concepute pentru a fi utilizate o singură dată și nu au, în esență, nicio valoare reală. Cu toate acestea, creatorii lor le pot stabili prețul, ceea ce le transformă, în opinia specialiștilor Elliptic, în instrumente ideale pentru transferul activelor digitale furate. Metoda este și ieftină, deoarece lansarea unor astfel de monede presupune costuri reduse.

„Cei mai mulți oameni consideră monedele meme drept criptomonede de glumă, ale căror prețuri cresc și scad în funcție de entuziasmul din jurul lor. Cei care spală bani pentru Coreea de Nord au găsit însă o altă întrebuințare: creează tokenuri pe care nimeni altcineva nu vrea să le cumpere și le folosesc pentru a ascunde circulația fondurilor furate”, a explicat Tom Robinson, cofondator și cercetător-șef al Elliptic, într-o postare publicată pe blogul companiei.

Elliptic a identificat cel puțin șase monede meme despre care se crede că au legătură cu această operațiune. Toate au fost create la scurt timp după furtul celor 6,3 miliarde de dolari. Hackerii ar fi reușit să spele aproximativ 430.000 de dolari din suma uriașă obținută prin atac folosind această metodă.

Unele dintre monedele lansate au imagini și denumiri neobișnuite. Una dintre ele îl înfățișează pe Elon Musk, sub un banner pe care scrie „Elon 2028 President”, potrivit Elliptic. Nu există însă dovezi că miliardarul ar avea vreo legătură cu operațiunea. Alte monede au ca simbol o maimuță cu o fundă roz în păr sau o rață ciudată, în fața unui steag american. Una dintre ele poartă numele „FUK”.

„Mii de meme coins sunt lansate și tranzacționate, iar cele mai multe dispar în câteva zile. Prin urmare, încă un token efemer, cu un logo de desene animate, atrage foarte puțină atenție. Un portofel digital în istoricul căruia apar tranzacții cu o monedă meme nouă pare să aparțină unui speculator, nu unei persoane care spală bani, dacă nimeni nu verifică proveniența fondurilor”, a mai scris Tom Robinson.

Cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor

FBI a acuzat oficial, recent, Coreea de Nord de furtul record de 6,3 miliarde de dolari prin piratarea Binance, cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din lume.

„Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă de furtul a peste 6 miliarde de dolari americani în active virtuale de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026”, a scris FBI într-un comunicat, potrivit News.ro.

Anchetatorii americani afirmă că au identificat, în spatele acestui furt fără precedent, grupul de hackeri nord-coreeni cunoscut sub numele de TraderTraitor şi au constatat că hoţii erau pe cale să convertească fondurile deturnate în Ether, criptomoneda reţelei Ethereum.

„Se preconizează că aceste active vor fi apoi spălate în continuare prin conversii efectuate cu ajutorul serviciilor DeFi şi al schimburilor instantanee, pentru a le pregăti pentru alte etape ale procesului de spălare a banilor”, se precizează în comunicat.