Coreea de Nord este acuzată de mult timp de ONU și de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului că încalcă în mod sistematic drepturile fundamentale ale cetățenilor săi, relatează DW.

Misiunea Coreei de Nord la ONU a transmis, într-un comunicat preluat de agenția oficială de presă KCNA, că inițiativa Uniunii Europene este o „farsă” și o „provocare motivată politic”.

Potrivit comunicatului, rezoluția „denaturează în mod flagrant politica țării în domeniul drepturilor omului”. Reprezentanții nord-coreeni au susținut, de asemenea, că drepturile omului nu reprezintă „un monopol al Occidentului”.

Făcând referire la protestele din Europa, misiunea nord-coreeană a afirmat că „străzile sunt pline de demonstranți din toate categoriile sociale, care cer drepturi elementare, precum dreptul la existență”.

„UE ar face mai bine să-și vadă de propriile probleme, în loc să exagereze așa-zisele «probleme ale drepturilor omului», care nu există”, a adăugat misiunea.

Coreea de Sud va susține rezoluția

Adunarea Generală a ONU adoptă în fiecare an, din 2005, rezoluții prin care condamnă încălcările drepturilor omului comise de Coreea de Nord.

Potrivit agenției de presă sud-coreene Yonhap, Seulul a decis să susțină, în calitate de co-sponsor, rezoluția propusă de Uniunea Europeană.

Este al cincilea an consecutiv în care Coreea de Sud susține această inițiativă, după o pauză în perioada 2019-2021, când țara era condusă de administrația liberală a președintelui Moon Jae-in.

Proiectul de rezoluție urmează să fie adoptat de Comisia a III-a a Adunării Generale a ONU, cel mai probabil, mai târziu în această lună. Ulterior, documentul va fi înaintat Adunării Generale pentru aprobarea finală.