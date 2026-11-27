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Analiza sistemelor hidrologice globale, realizată în cadrul unui proiect de colaborare condus de Academia Chineză de Ştiinţe, a relevat că volumul apei dulci de suprafaţă de pe planetă a scăzut drastic în cei doi ani, care au fost cei mai călduroşi din istoria înregistrărilor, scrie news.ro.

Scădere record a rezervelor de apă dulce

Debitele râurilor la nivel global au scăzut cu aproximativ 5,7% faţă de nivelul normal, în timp ce volumul de apă stocat în lacuri şi rezervoare a scăzut cu 9,5%. Împreună, acestea au reprezentat cea mai mare scădere sincronizată a apei de suprafaţă înregistrată cel puţin din 1991.

Pe măsură ce planeta se încălzeşte, ciclul apei devine tot mai extrem. O atmosferă mai caldă extrage mai multă umiditate din soluri, râuri şi lacuri, iar solul mai fierbinte accelerează şi mai mult evaporarea.

Această umiditate se transformă apoi în ploi torenţiale în alte zone, adesea deasupra oceanelor, provocând oscilaţii mai accentuate între secetă şi inundaţii. Acest lucru a însemnat că, în perioada 2023-2024, râurile au avut un debit redus chiar şi în zonele afectate de inundaţii severe.

Cum au fost realizate măsurătorile

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au combinat măsurătorile debitului din 150 dintre cele mai importante bazine hidrografice ale lumii cu date satelitare care au monitorizat peste 1,2 milioane de lacuri şi lacuri de acumulare în perioada 1991-2025.

Dr. Sulagna Mishra, unul dintre autorii studiului, a declarat: „Rezultatele evidenţiază un paradox important al schimbărilor climatice: o atmosferă mai caldă nu înseamnă neapărat că pe uscat este disponibilă mai multă apă. Deşi precipitaţiile globale au crescut în această perioadă, o mare parte din precipitaţiile suplimentare s-au înregistrat deasupra oceanelor, în timp ce multe regiuni terestre au înregistrat deficite semnificative”.

Efectele au fost deosebit de pronunţate în America de Sud, unde debitul râurilor a scăzut cu 17,8%, iar nivelul apei din lacuri şi baraje a scăzut cu 16,5%, chiar dacă în unele zone s-au înregistrat precipitaţii extreme şi inundaţii.

Resursele de apă din întreaga lume se confruntă cu numeroase ameninţări, printre care fenomenul „super El Niño”, seceta provocată de criza climatică, poluarea şi supraexploatarea.

Concluziile studiului, citat de The Guardian, au arătat cât de vulnerabile sunt rezervele de apă ale lumii, au afirmat autorii. Aceştia au subliniat că schimbările care afectează apa dulce reprezintă una dintre principalele modalităţi prin care criza climatică afectează oamenii şi natura, iar pe măsură ce planeta continuă să se încălzească, devine din ce în ce mai dificil să se prevadă cantitatea de apă care va fi disponibilă.