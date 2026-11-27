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Realizat în cadrul studiului Expat Insider – Expat City Ranking 2026, ajuns la cea de-a 13-a ediție, clasamentul analizează 33 de orașe și evidențiază locurile în care străinii se pot integra mai ușor și se pot bucura de un standard ridicat de viață, scrie Daily Mail.

De la orașe însorite de pe coasta Spaniei până la centre internaționale din Orientul Mijlociu și Asia, topul include destinații care se remarcă prin oportunități profesionale, costuri, siguranță și posibilități de petrecere a timpului liber.

1. Ras Al Khaimah, destinația-surpriză de pe primul loc

Primul loc în clasament este ocupat de Ras Al Khaimah, din Emiratele Arabe Unite, care s-a clasat pe poziția întâi dintre cele 33 de orașe analizate.

Destinația obține rezultate foarte bune în privința integrării străinilor, oportunităților profesionale și situației financiare personale. Nu mai puțin de 84% dintre expații care locuiesc aici spun că sunt mulțumiți de viața lor, iar 45% se declară foarte mulțumiți.

Supranumit „Emiratul Naturii”, Ras Al Khaimah este considerat o alternativă mai accesibilă la Dubai. Orașul oferă hoteluri luxoase, plaje spectaculoase și un standard ridicat de viață, fiind o opțiune tot mai atractivă pentru cei care vor să se stabilească în Emirate.

2. Ciudad de Mexico, paradisul gastronomiei și al vieții de noapte

Pe locul al doilea se află Ciudad de Mexico, apreciat pentru ușurința cu care străinii se pot integra și pentru oportunitățile financiare.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale capitalei mexicane este oferta impresionantă de activități recreative, restaurante și evenimente culturale.

„Ciudad de Mexico ocupă primul loc la nivel mondial în categoria opțiunilor de petrecere a timpului liber: aproape toți expații apreciază pozitiv diversitatea gastronomică și posibilitățile de a lua masa în oraș (98%), precum și oferta culturală și viața de noapte (96%)”, arată studiul.

Totuși, calitatea vieții și siguranța reprezintă două aspecte care ar trebui analizate cu atenție de cei care iau în calcul mutarea în acest oraș.

3. Malaga, preferata expaților care caută soare și relaxare

Malaga, din sudul Spaniei, ocupă locul al treilea și se remarcă prin nivelul ridicat de satisfacție al persoanelor care au ales să locuiască aici.

Clima însorită, costurile de trai, siguranța și calitatea vieții sunt principalele avantaje ale orașului spaniol.

Malaga este deosebit de populară în rândul pensionarilor. Potrivit studiului, 35% dintre expații incluși în analiză sunt retrași din activitate, iar vârsta medie a respondenților este de 60 de ani.

Gastronomia locală, istoria bogată, oferta culturală și numeroasele zile însorite completează profilul unei destinații în care mulți străini aleg să își petreacă anii de pensionare.

4. Dubai, între oportunități financiare și lux

Dubai continuă să fie una dintre cele mai atractive destinații pentru străinii care vor să investească sau să își construiască o carieră în străinătate.

Orașul a devenit popular în rândul investitorilor imobiliari britanici încă de la începutul anilor 2000, după introducerea zonelor în care cetățenii străini puteau cumpăra proprietăți în regim de proprietate deplină.

Printre avantajele menționate se numără randamentele investițiilor imobiliare cuprinse între 6% și 9%, impozitele reduse pe venit, clima însorită pe tot parcursul anului și infrastructura modernă.

Dubai a fost considerat în mod tradițional un refugiu sigur în comparație cu instabilitatea din alte state din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, popularitatea sa a înregistrat un ușor declin după izbucnirea conflictului dintre Iran și Statele Unite și Israel.

5. Abu Dhabi, alternativa mai liniștită la Dubai

Tot în Emiratele Arabe Unite se află și Abu Dhabi, ocupantul poziției a cincea în clasament.

Orașul este un important centru internațional, care atrage locuitori din numeroase țări și oferă un stil de viață considerat mai liniștit decât cel din Dubai.

Abu Dhabi este apreciat în special de familii, datorită accesului la litoral, posibilităților de explorare a deșertului și numeroaselor obiective culturale.

Destinația și-a construit treptat propria reputație turistică, după ce a beneficiat inițial de succesul internațional al Dubaiului. Autoritățile au stabilit un obiectiv ambițios: atragerea a aproape 40 de milioane de vizitatori până în 2030.

6. Lisabona, tot mai căutată de britanici

Capitala Portugaliei ocupă locul al șaselea și continuă să atragă străini datorită climei plăcute, plajelor, gastronomiei și stilului de viață relaxat.

Lisabona este de mult timp o destinație preferată de turiști, însă a devenit și o opțiune importantă pentru cei care vor să se stabilească definitiv în străinătate.

Interesul britanicilor pentru Portugalia a crescut considerabil în ultimul deceniu. Numărul cetățenilor britanici care locuiesc în această țară aproape s-a triplat între 2014 și 2024.

Datele autorității portugheze pentru imigrație AIMA arată că, în 2014, în Portugalia locuiau 16.559 de britanici. În 2024, numărul acestora ajunsese la 48.238.

7. Singapore, un oraș modern și sigur

Singapore ocupă poziția a șaptea și este apreciat pentru condițiile favorabile oferite antreprenorilor, dar și familiilor care caută stabilitate și un standard ridicat de viață.

Orașul-stat este cunoscut pentru arhitectura modernă, spațiile verzi spectaculoase și diversitatea gastronomică. Printre cele mai cunoscute atracții se numără Marina Bay Sands și Gardens by the Bay.

Curățenia, siguranța și infrastructura bine dezvoltată fac din Singapore o destinație în care locuitorii se pot deplasa și pot explora orașul fără prea multe dificultăți.

În plus, aeroportul său de clasă mondială îl transformă într-un important punct de plecare pentru călătoriile în alte țări din Asia.

8. Madrid, capitala spaniolă cu peste 2.700 de ore de soare anual

Madrid se află pe locul al optulea și se remarcă prin clima însorită, oferta gastronomică bogată și numeroasele atracții turistice.

Capitala Spaniei beneficiază de aproximativ 2.712 ore de soare pe an, un avantaj important pentru cei care își doresc să locuiască într-un oraș cu o climă plăcută.

Printre obiectivele importante se numără Plaza Mayor, Piața San Miguel și Palatul Regal, aflate la distanțe relativ mici unele de altele.

Un alt punct de atracție este celebrul parc El Retiro, unde locuitorii se pot bucura de natură și de momente de relaxare, chiar în mijlocul agitației urbane.

9. Valencia, orașul mediteraneean cu un cost al vieții mai accesibil

Pe locul al nouălea se află Valencia, una dintre cele mai apreciate destinații din Spania în rândul expaților.

Orașul atrage prin posibilitatea de a fi explorat cu ușurință pe jos și prin costurile de trai mai reduse comparativ cu alte centre urbane importante, precum Barcelona.

Cartierele sale colorate, cafenelele, magazinele de tip boutique și terasele animate contribuie la atmosfera relaxată pentru care Valencia este cunoscută.

Viața de noapte și stilul mediteraneean reprezintă alte atuuri ale orașului, care continuă să atragă persoane interesate de o schimbare a stilului de viață.

10. Haga, standard ridicat de viață, dar costuri pe măsură

Topul este încheiat de Haga, din Țările de Jos, un oraș cu o comunitate internațională numeroasă, în care integrarea străinilor este facilitată de faptul că engleza este vorbită pe scară largă.

Haga se remarcă prin standardul ridicat de viață și mediul internațional, fiind o opțiune interesantă pentru cei care caută oportunități profesionale și stabilitate.

Principalul dezavantaj îl reprezintă însă costurile ridicate ale vieții, un aspect important de luat în calcul înainte de o eventuală relocare.