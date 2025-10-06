Teama de război îi mobilizează pe suedezi. Provizii, cursuri și planuri de supraviețuire

Stiri externe
06-10-2025 | 17:12
suedia
Shutterstock

Suedezii își fac provizii de alimente în caz de război, pe fondul temerilor tot mai mari că un conflict în Europa nu mai pare o posibilitate îndepărtată, iar autoritățile încurajează măsuri pentru creșterea gradului de pregătire.

autor
Ioana Andreescu

La un târg dedicat pregătirii civile, organizat în sud-vestul Stockholmului, Sirkka Petrykowska, în vârstă de 71 de ani, a declarat pentru AFP că ia în serios perspectiva unui conflict și se pregătește cât poate de bine, potrivit Yahoo News.

Pregătiri individuale pentru situații de criză

„Mi-am cumpărat un aragaz de camping. Am urmat un curs de conservare în stil vechi, în care poți păstra legume, carne și fructe care rezistă până la 30 de ani fără frigider”, a spus Petrykowska. „Am pus deoparte pături pentru căldură, am cumpărat un arzător pe gaz pentru încălzire. Mi-am făcut provizii și la casa de la țară”, a continuat ea.

La sfârșitul lunii septembrie, Suedia a organizat „Săptămâna Pregătirii”, un eveniment anual în care autoritățile încearcă să crească gradul de conștientizare în cadrul strategiei naționale de „apărare totală”.

Țara a reactivat această strategie în 2015, după anexarea Crimeei de către Rusia, iar măsuri suplimentare au fost introduse după invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022 — inclusiv numirea unui ministru pentru apărarea civilă.

Scopul este mobilizarea întregii societăți — de la autorități la cetățeni și companii — pentru a rezista colectiv unei agresiuni armate, menținând în același timp funcțiile esențiale.

Fiecare cetățean, responsabil pentru propria siguranță

Așa cum se întâmplă adesea în Suedia, accentul este pus pe responsabilitatea individuală.

Fiecare cetățean este încurajat să își facă provizii de hrană suficiente pentru a trăi independent cel puțin șapte zile fără ajutor extern, în caz de criză. Asta înseamnă că „resursele pot fi direcționate inițial, de exemplu, către persoanele în vârstă și bolnave”, explică Agenția Suedeză pentru Siguranța Alimentară pe site-ul său.

„Între timp, societatea are timp să se reorganizeze, astfel încât toată lumea să poată primi ajutor”, se mai arată în mesaj.

Agenția Suedeză pentru Situații de Urgență (MSB) a publicat o listă de alimente recomandate, bogate în grăsimi și proteine, ușor de depozitat. Aceasta include pesto, carne sau pește uscat, dulceață, ciocolată, piure de cartofi, lapte praf și biscuiți.

„Într-un scenariu de război, oamenii vor fi mai activi fizic decât în mod normal”, a declarat pentru AFP Oskar Qvarfort, ofițer de planificare de urgență în cadrul Agenției Suedeze pentru Siguranța Alimentară.

Rezerve pentru trei luni și moral ridicat

Martin Svennberg, dezvoltator de afaceri din Stockholm, a luat sfaturile în serios și și-a făcut rezerve consistente de alimente în pivniță pentru familia sa.

Într-un spațiu de depozitare îngust, cutiile sunt pline cu 100 de kilograme de făină, zeci de conserve diverse și o gamă de alimente liofilizate — suficiente pentru a le ajunge trei luni. Pentru el, hrana nu este doar o sursă de energie, ci și un sprijin moral, esențial în astfel de situații, a subliniat el pentru AFP.

„Să faci provizii cu mâncăruri care îți plac și pe care le consumi în mod normal mi se pare foarte important”, a spus el.

Suedezii, tot mai conștienți de riscuri

Potrivit unui sondaj MSB realizat pe un eșantion de 2.000 de persoane, 86% dintre suedezi cred că țara merită apărată în cazul unui atac militar, iar 76% ar fi dispuși să contribuie la apărarea civilă.

Agenția a trimis de două ori tuturor gospodăriilor suedeze o broșură cu instrucțiuni despre cum să acționeze în caz de criză — prima dată în 2018, apoi din nou în 2024.

Sondajul, publicat în martie, a arătat că 39% dintre respondenți s-au declarat „îngrijorați” la primirea ediției din 2024, comparativ cu 24% în 2018.

Sursa: Yahoo News

Etichete: razboi, Suedia, pregatiri,

Dată publicare: 06-10-2025 17:12

