Suedia va interzice telefoanele mobile în școli din 2026. Ce elevi sunt vizați denoua măsură

Telefoanele mobile vor fi interzise în toate școlile din Suedia, într-un efort de a îmbunătăți securitatea și condițiile de studiu pentru elevi.

Începând din toamna anului 2026 va fi obligatoriu ca toate școlile și cluburile after-school să colecteze telefoanele elevilor și să le păstreze până la sfârșitul zilei, scrie The Guardian.

Noua regulă, care va afecta copiii cu vârste între șapte și 16 ani, face parte dintr-un pachet de măsuri propuse, anunțat de guvern marți.

Pe lângă interdicția telefoanelor, modificările propuse vor acoperi și programa școlară, sistemul de note și formarea profesorilor.

„Ceea ce prezentăm astăzi reprezintă o investiție bugetară istorică în școli și cea mai mare agendă de reforme din ultimii peste 30 de ani”, a declarat Simona Mohamsson, noul ministru suedez al educației și școlilor.

Proiectul de buget, pe care guvernul îl va depune săptămâna viitoare, alocă 95 milioane de coroane (7,52 milioane lire sterline) pentru 2026 și 100 milioane coroane pentru anul următor pentru implementarea interdicției telefoanelor.

Majoritatea școlilor din Suedia deja confiscă telefoanele mobile la începutul zilei de școală, dar elevii au găsit modalități de a ocoli interdicția, cum ar fi predarea unui telefon fals sau pretinzând că și-au uitat telefonul acasă sau că este stricat.

„Aceasta trebuie să se aplice tuturor, în toate clasele din Suedia. Se aplică fiecărui tânăr din Suedia și nu este opțională”, a spus anterior Mohamsson, liderul Partidului Liberali, referindu-se la interdicție.

Ce alte țări iau măsuri similare

Anterior în acest an, Danemarca a anunțat că va interzice telefoanele mobile în școli și cluburile after-school, la recomandarea unei comisii guvernamentale care a constatat, de asemenea, că copiii sub 13 ani nu ar trebui să aibă propriul smartphone sau tabletă.

Norvegia a anunțat anul trecut o vârstă minimă strictă de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale, guvernul acuzând companiile de tehnologie că sunt „împotriva creierelor copiilor mici”.

Cercetări recente în Olanda, care în ianuarie 2024 a emis ghiduri naționale recomandând interdicția telefoanelor mobile în sălile de clasă (căreia aproape toate școlile olandeze i-au respectat), au arătat îmbunătățiri ale mediului de învățare. Majoritatea covârșitoare (75%) a liceelor chestionate au spus că elevii au găsit mai ușor să se concentreze, iar 28% au raportat îmbunătățiri ale rezultatelor.

În Franța, între timp, interdicția telefoanelor mobile în școlile gimnaziale a fost consolidată în septembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













