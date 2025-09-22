Suedia reduce taxele „în timp ce alţii se luptă cu datoria”. „Avem o poziţie puternică”

22-09-2025 | 12:16
Elisabeth Svantesson
Coaliţia de dreapta din Suedia a anunţat luni cheltuieli de 80 de miliarde de coroane (7,2 mld. euro) în bugetul pe 2026, susţinând că stabilitatea economică permite accelerarea creşterii, cu un an înaintea alegerilor generale, transmite Reuters.

Sănătatea financiară a ţării nordice este o excepţie, în condiţiile în care alte ţări din Europa, ca Franţa şi Marea Britanie, se confruntă cu alegeri dificile în materie de gestionarea banilor, încercând să facă faţă ameninţărilor interne şi globale şi să menţină în acelaşi timp un control asupra datoriei guvernamentale în creştere.

„Avem finanţe guvernamentale de clasă mondială; avem o datorie guvernamentală scăzută şi, în timp ce alţii se luptă cu costuri ridicate ale datoriei, nu şi noi", a declarat presei ministrul de finanţe, Elisabeth Svantesson.

„Avem o poziţie puternică şi ne putem folosi puterea", a adăugat ea.

Guvernul promite reduceri și investiții

Reduceri de impozite pentru lucrători, pensionari şi companii, TVA mai mică la alimente şi mai mulţi bani pentru apărare se numără printre principalele măsuri din cel mai amplu proiect de buget de la pandemia de COVID-19.

Citește și
Benjamin Netanyahu
Suedia cere Uniunii Europene să înghețe acordul comercial cu Israelul, din cauza situației grave din Fâșia Gaza

Acesta include de asemenea mai mulţi bani pentru şcoli, asistenţă medicală şi apărare civilă, precum şi alocaţii mai mari pentru locuinţe pentru familiile cu venituri mici.

Suedia își menține datoria la un nivel scăzut

Economia Suediei, la fel ca multe altele din UE, rulează pe o treaptă de viteză mică, pe fondul incertitudinii resimţite de familii şi afaceri cu privire la impactul războiului comercial global lansat de preşedintele american Donald Trump şi al efectelor unei perioade de inflaţie care a atins un vârf de peste 10%.

Dar, spre deosebire de ţări ca Franţa, care se luptă să reducă cheltuielile şi datoria, Suedia are loc pentru generozitate fiscală: datoria publică este de circa 32% din PIB, comparativ cu aproape 90% în Europa.

Chiar şi după ce Stockholm s-a angajat să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărare şi să împrumute aproximativ 220 de miliarde de coroane pentru a finanţa noi centrale nucleare, îndatorarea ar urma să rămână sub 35% din PIB.

