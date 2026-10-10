Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență și au căutat printre dărâmături, în timp ce zeci de oameni au fost evacuați din clădire, scrie The Sun.

Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, la ora locală 10:16, în orașul Daegu. Cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute deocamdată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Zeci de răniți și evacuări de urgență

Potrivit pompierilor din Daegu, 66 de persoane au fost evacuate din clădire după prăbușirea tavanului. Dintre cele 38 de persoane rănite, nouă au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Imaginile surprinse după incident arată echipele de salvare căutând printre resturile construcției, la etajul al doilea al clădirii cu patru niveluri.

Reprezentanții pompierilor au explicat că unele persoane s-au rănit în timp ce încercau să iasă în grabă din clădire.

„Se pare că unele persoane au suferit răni, inclusiv zgârieturi provocate de resturile construcției, în timp ce încercau să evacueze în grabă, cuprinse de panică”, au transmis reprezentanții pompierilor.

Deocamdată, autoritățile nu au identificat cauza prăbușirii. O anchetă a fost deschisă pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a stabili ce a dus la cedarea structurii.

Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a declarat că autoritățile depun toate eforturile pentru gestionarea situației și pentru salvarea persoanelor afectate.

Pompierii au mobilizat 14 autospeciale și 60 de salvatori pentru operațiunile de intervenție.

După verificarea amănunțită a locului incidentului, poliția a anunțat că nu au fost găsite alte victime.

Autoritățile mobilizează toate resursele disponibile

Prim-ministrul Han Seong-sook a anunțat că autoritățile au mobilizat tot personalul și echipamentele disponibile pentru gestionarea situației.

Totodată, șeful Guvernului sud-coreean le-a cerut oficialilor să identifice unitățile medicale din apropiere, astfel încât persoanele rănite să poată beneficia cât mai repede de îngrijiri.

Clădirea în care a avut loc prăbușirea a fost construită în 1994 și găzduia anterior un magazin alimentar la parter.

În momentul producerii incidentului, la etajul al doilea, un comerciant vindea articole de bucătărie și alte produse unor clienți vârstnici.

Ancheta urmează să stabilească de ce s-a prăbușit tavanul și dacă au existat probleme structurale care ar fi putut contribui la producerea incidentului.