Țara unde aruncarea gunoiului din mașină se pedepsește aspru. Un muc de țigară te poate costa peste 1.000 de euro

În Italia, aruncarea deșeurilor pe geamul mașinii, fie că este vorba despre un muc de țigară sau o pungă cu gunoaie, a devenit o infracțiune sever pedepsită prin amenzi drastice și sancțiuni dure.

Șoferii surprinși în flagrant pot primi amenzi cuprinse între 1.188 și 18.000 de euro, iar în cazurile mai grave riscă suspendarea permisului de conducere până la șase luni sau chiar arestul preventiv, potrivit Corriere della Sera.

Mai mult, dacă fapta este săvârșită cu un vehicul de firmă, autoritățile pot dispune și confiscarea acestuia.

Noile reguli permit poliției să folosească imaginile surprinse de camerele de supraveghere amplasate pe străzi, autostrăzi sau în zonele rezidențiale, fără a mai fi nevoie să oprească în trafic șoferii pentru a-i amenda.

Scopul măsurii

Această măsură vine ca răspuns la un fenomen răspândit, care nu doar că afectează aspectul orașelor și al spațiilor naturale, dar pune și în pericol siguranța rutieră.

Deșeurile aruncate din mașini pot lovi motocicliști sau determina șoferii să frâneze brusc, cu riscul producerii unor accidente în lanț. Totodată, dacă gunoaiele ajung în canale, șanțuri sau râuri, ele provoacă pagube grave mediului înconjurător.

Autoritățile speră ca aceste măsuri să descurajeze comportamentele iresponsabile și să contribuie la protejarea mediului și a vieților oamenilor.

