Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”

O urmărire în trafic s-a încheiat cu un accident violent duminică noapte, în Sectorul 3 al Capitalei.

Un șofer care conducea haotic, spun martorii, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, care au pornit pe urmele lui.

Aventura s-a încheiat cu un impact care i-a distrus autoturismul.

Individul a luat-o la fugă, dar a fost prins.

Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.

Era în jur de două noaptea când polițiștii au pornit pe urmele șoferului care conducea haotic.

Unul dintre martori, un motociclist, a povestit că individul trecuse în goană pe lângă el și aproape l-a acroșat.

După câteva sute de metri, s-a produs accidentul, în zona Pieței Vitan.

Acesta ar fi avut viteză și ar fi trecut pe roșu la mai multe semafoare. Apoi, într-o intersecție, a încercat să evite o mașină care venea din stânga lui, după care s-a izbit în stâlpii de pe marginea drumului.

Băiat: „Băiatul venea dinspre București Mall. 100% era urmărit de poliție, n-a vrut să oprească. Din câte am înțeles de la un motociclist de acolo, mergea foarte haotic.”

Inclusiv un semafor a fost pus la pământ de impactul violent. A continuat să funcționeze, cu lumina intermitentă licărind printre resturile mașinii.

După impact, șoferul a luat-o la fugă pe o stradă adiacentă, unde, în scurt timp, a fost prins de polițiști.

Oamenii legii au aflat astfel că individul avea permisul suspendat. Testele au indicat că nu consumase alcool sau substanțe interzise.

