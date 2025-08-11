Accident violent provocat de un șofer care gonea prin București cu poliția pe urmele sale. „Mergea foarte haotic”
O urmărire în trafic s-a încheiat cu un accident violent duminică noapte, în Sectorul 3 al Capitalei.
Un șofer care conducea haotic, spun martorii, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, care au pornit pe urmele lui.
Aventura s-a încheiat cu un impact care i-a distrus autoturismul.
Individul a luat-o la fugă, dar a fost prins.
Oamenii legii l-au reținut pentru 24 de ore.
Era în jur de două noaptea când polițiștii au pornit pe urmele șoferului care conducea haotic.
Unul dintre martori, un motociclist, a povestit că individul trecuse în goană pe lângă el și aproape l-a acroșat.
După câteva sute de metri, s-a produs accidentul, în zona Pieței Vitan.
Acesta ar fi avut viteză și ar fi trecut pe roșu la mai multe semafoare. Apoi, într-o intersecție, a încercat să evite o mașină care venea din stânga lui, după care s-a izbit în stâlpii de pe marginea drumului.
Băiat: „Băiatul venea dinspre București Mall. 100% era urmărit de poliție, n-a vrut să oprească. Din câte am înțeles de la un motociclist de acolo, mergea foarte haotic.”
Inclusiv un semafor a fost pus la pământ de impactul violent. A continuat să funcționeze, cu lumina intermitentă licărind printre resturile mașinii.
După impact, șoferul a luat-o la fugă pe o stradă adiacentă, unde, în scurt timp, a fost prins de polițiști.
Oamenii legii au aflat astfel că individul avea permisul suspendat. Testele au indicat că nu consumase alcool sau substanțe interzise.