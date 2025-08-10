Manevră sinucigașă pe A1. Șofer de 64 de ani, lovit în plin după ce a întors brusc pe autostradă

Gestul inconștient al unui șofer putea să se sfârșească tragic pe Autostrada A1, între Pitești și Capitală.

Bărbatul de 64 de ani, care se îndrepta spre București, a făcut o manevră sinucigașă: a tras brusc de volan și a încercat să întoarcă pe șoseaua de mare viteză. A fost lovit în plin de un alt vehicul.

O cameră de bord a surprins momentul în care autoturismul execută manevra și ajunge perpendicular pe drum. În clipa următoare se izbește de cealaltă mașină, care circula cu 125 de kilometri pe oră. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Șoferul vinovat a rămas fără permis de conducere pentru 5 luni și a primit o amendă de 1.822 de lei.

