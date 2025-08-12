Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului

12-08-2025 | 17:25
Un șofer neatent a fost filmat pe Drumul Național 25, în județul Galați, în timp ce, într-o curbă ușoară, intră pe contrasens și acroșează o altă mașină, care este răsucită în urma impactului.

Marius Grama,  Yvette Mîrza

Un alt participant la trafic a filmat scena, în care se vede mașina care vine din față și intră pe contrasens. 

Șoferii claxonează, iar conducătorul auto reușește să se redreseze, nu înainte însă de a acroșa și a răsuci în loc un autoturism care circula regulamentar.

Și mai șocant este faptul că persoana care a provocat acest incident și-a văzut mai departe de drum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Scena s-a petrecut la intrarea în comuna Hanu Conachi, din județul Galați.

Accident CT
Carambol cu șapte mașini pe A2. Două persoane au fost rănite. FOTO

Polițiștii de la Serviciul Rutier au văzut aceste imagini și îl caută acum pe șofer. Din primele constatări, mașina care a intrat inexplicabil pe contrasens este înmatriculată în Iași. Pentru că a depășit axul drumului și a fugit de la locul accidentului, șoferul riscă să se aleagă cu un dosar penal și să rămână fără permis.

Dată publicare: 12-08-2025 17:25

