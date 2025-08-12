Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului

Un șofer neatent a fost filmat pe Drumul Național 25, în județul Galați, în timp ce, într-o curbă ușoară, intră pe contrasens și acroșează o altă mașină, care este răsucită în urma impactului.

Un alt participant la trafic a filmat scena, în care se vede mașina care vine din față și intră pe contrasens.

Șoferii claxonează, iar conducătorul auto reușește să se redreseze, nu înainte însă de a acroșa și a răsuci în loc un autoturism care circula regulamentar.

Și mai șocant este faptul că persoana care a provocat acest incident și-a văzut mai departe de drum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Scena s-a petrecut la intrarea în comuna Hanu Conachi, din județul Galați.

Polițiștii de la Serviciul Rutier au văzut aceste imagini și îl caută acum pe șofer. Din primele constatări, mașina care a intrat inexplicabil pe contrasens este înmatriculată în Iași. Pentru că a depășit axul drumului și a fugit de la locul accidentului, șoferul riscă să se aleagă cu un dosar penal și să rămână fără permis.

