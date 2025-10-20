Un camion a fost distrus de flăcări, în Neamț. Un scurtcircuit ar fi provocat incendiul

Un camion a fost distrus de flăcări în luni dimineață în comuna Ștefan cel Mare din județul Neamț.

Șoferul, un bărbat în vârstă de 40 de ani, a observat la un moment dat că iese fum de la motor. Dar înainte ca omul să apuce să folosească stingătorul, deja autoutilitara ardea ca o torță.

Bărbatul a cerut ajutor la numărul de urgență 112, însă cu toată intervenția rapidă a pompierilor, camionul a ars complet. Din primele cercetări, un scurtcircuit ar fi declanșat vâlvătaia.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













