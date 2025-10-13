Cum s-a produs accidentul în care au murit doi tineri, în Cluj. Au intrat cu mașina într-un camion cu cherestea

Doi tineri, un băiat și o fată de 21 și 24 de ani, au murit, duminică, pe un drum național din Cluj, după ce mașina în care se aflau a intrat într-un camion încărcat cu cherestea.

autor
Doina Plăcintă

O depășire neregulamentară le-ar fi adus sfârșitul. În urma impactului violent, băiatul a rămas încarcerat. Iar tânăra a fost găsită în afara autoturismului, la câțiva metri distanță.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi se cunoșteau de mai mulți ani și, spun localnicii, mergeau împreună la Cluj, unde erau la facultate.

Vecină: „Făcea masterul. Era o fetiță foarte bună, silitoare, muncitoare, nu trecea pe drum fără să întrebe ce faceți”.

Din nefericire, totul s-a spulberat în numai câteva clipe. La volan se afla băiatul de 21 de ani din Maramureș, iar în partea dreaptă, fata. O fracțiune de secundă a schimbat totul.

Andreea Răchită, ofițer de presă IPJ Cluj: „Ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 51 de ani, din județul Bistrița-Năsăud”.

Una dintre ipotezele anchetatorilor ar fi că tânărul a intrat în depășire pe linie continuă. Șoferul de camion ar fi încercat să evite accidentul, însă a fost prea târziu.

Corespondent Știrile PRO TV: „Impactul a fost atât de violent, încât partea din față a mașinii a fost aproape în totalitate distrusă, iar autotrenul s-a răsturnat în șanț”.

Vecin: „Au intrat pe contrasens, o fi fost neatenție, o fi fost ceva defecțiune, nu știu, îmi pare foarte rău”.

Ancheta continuă, într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.

