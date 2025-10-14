Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut

Stiri actuale
14-10-2025 | 07:59
×
Codul embed a fost copiat

Crimă între români în Italia. Un bărbat de 32 de ani din Mioveni, șofer de camion, a fost înjunghiat mortal într-o parcare.

autor
Alexandra Clej,  Natașa Paraschiv

Suspect este un conațional, coleg de breaslă cu victima. Carabinierii l-au reținut, după ce au găsit pe hainele și în mașina lui urme de sânge.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Conflictul a avut loc într-o parcare din orașul italian Bolzano, unde șoferii s-au oprit pentru a se odihni. Pe parcursul zilei, cei doi s-ar fi certat, din motive minore, au povestit alți conducători auto carabinierilor. Puțin după miezul nopții, bărbatul de 32 de ani din Mioveni a coborât din cabină și a cerut liniște, ca să poată dormi.

Celălalt șofer, în vârstă de 47 de ani, din județul Hunedoara, a sărit la el cu un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori.

Citește și
individ executat
Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Mărturii cutremurătoare ale colegilor de breaslă

Cosmin Vicențiu, șofer de camion în Europa: „A fost declarat decedat în ambulanță. Celălalt a fugit, dar poliția a găsit toate hainele pline de sânge în cabină și alte dovezi. Se întâmplă în fiecare weekend, ies bătăi în diferite parcări. Încep să se certe din motive prostești și, din păcate, ies aceste tragedii.”

Transportatorii spun că, în această perioadă, stresul este mare și, când nu este gestionat corespunzător, apar astfel de tragedii.

Miron Sporea, vicepreședintele APTE 2002: „Nu prea au locuri de parcare, parcările sunt înghesuite, mici, cam în toată Europa, camioane multe, parcări nesigure. Și vă dați seama, ei trebuie să fie atenți, în primul rând, să nu le fure marfa, să nu îi atace, să le fure motorina.”

Suspectul de 47 de ani a fost reținut, dar a refuzat să facă orice declarație. Este cercetat acum pentru omor. Bărbatul ucis se căsătorise în august și avea un copil de doar un an.

INTERVIU. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde ”două schimbări majore”, războiul hibrid și corupția

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, italia, crima, injunghiat,

Dată publicare: 14-10-2025 07:42

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului
Stiri actuale
Un șofer român de TIR a fost ucis într-o parcare din Italia. Ce au găsit polițiștii în camionul criminalului

Crimă între români, în Italia. Un tânăr de 32 de ani din Mioveni, șofer de TIR, a fost înjunghiat mortal într-o parcare din nordul peninsulei.

Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o
Stiri externe
Pedeapsa primită de individul care a bătut la ușa unei adolescente „căutând un câine”, apoi a violat-o și a ucis-o

Un bărbat care a păcălit o adolescentă să îl lase să intre în casa ei pretinzând că își caută un câine pierdut a fost executat pentru violul și crima comise, scrie Mirror.co.uk.

ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război
Stiri externe
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Atacul israelian care a ucis un jurnalist al agenţiei Reuters şi a rănit alţi şase în ziua de 13 octombrie 2023 în sudul Libanului este o 'crimă de război', a afirmat vineri un raportor al ONU, transmite AFP.

Un adolescent abuzat l-a decapitat pe Iubitul mamei sale. Lanțul ororilor în casa din New York
Stiri Virale
Un adolescent abuzat l-a decapitat pe Iubitul mamei sale. Lanțul ororilor în casa din New York

Un adolescent din New York l-a decapitat pe iubitul mamei sale, iar polițiștii care investighează crima au aflat amănunte demne de un film de groază petrecute în „casa ororilor”.

Laura Codruța Kovesi: Frauda cu fonduri UE este peste tot, crima organizată vizează acum banii de reziliență
Stiri externe
Laura Codruța Kovesi: Frauda cu fonduri UE este peste tot, crima organizată vizează acum banii de reziliență

Fondurile agricole ale UE şi alte subvenţii alimentează corupţia în întregul bloc european, a avertizat joi procurorul-şef al Europei, Laura Codruţa Kovesi, într-un interviu pentru POLITICO.

 

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28