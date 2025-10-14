Filmul crimei din Italia, unde un român a înjunghiat mortal un conațional într-o parcare. Individul a fost reținut

Crimă între români în Italia. Un bărbat de 32 de ani din Mioveni, șofer de camion, a fost înjunghiat mortal într-o parcare.

Suspect este un conațional, coleg de breaslă cu victima. Carabinierii l-au reținut, după ce au găsit pe hainele și în mașina lui urme de sânge.

Conflictul a avut loc într-o parcare din orașul italian Bolzano, unde șoferii s-au oprit pentru a se odihni. Pe parcursul zilei, cei doi s-ar fi certat, din motive minore, au povestit alți conducători auto carabinierilor. Puțin după miezul nopții, bărbatul de 32 de ani din Mioveni a coborât din cabină și a cerut liniște, ca să poată dormi.

Celălalt șofer, în vârstă de 47 de ani, din județul Hunedoara, a sărit la el cu un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori.

Mărturii cutremurătoare ale colegilor de breaslă

Cosmin Vicențiu, șofer de camion în Europa: „A fost declarat decedat în ambulanță. Celălalt a fugit, dar poliția a găsit toate hainele pline de sânge în cabină și alte dovezi. Se întâmplă în fiecare weekend, ies bătăi în diferite parcări. Încep să se certe din motive prostești și, din păcate, ies aceste tragedii.”

Transportatorii spun că, în această perioadă, stresul este mare și, când nu este gestionat corespunzător, apar astfel de tragedii.

Miron Sporea, vicepreședintele APTE 2002: „Nu prea au locuri de parcare, parcările sunt înghesuite, mici, cam în toată Europa, camioane multe, parcări nesigure. Și vă dați seama, ei trebuie să fie atenți, în primul rând, să nu le fure marfa, să nu îi atace, să le fure motorina.”

Suspectul de 47 de ani a fost reținut, dar a refuzat să facă orice declarație. Este cercetat acum pentru omor. Bărbatul ucis se căsătorise în august și avea un copil de doar un an.

