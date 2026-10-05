După numărarea a aproape 99% din voturi, fiul fostului şef de stat de extremă dreapta Jair Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, a obţinut peste 47% din voturi, faţă de aproape 45% pentru veteranul de stânga Luiz Inacio Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, notează News.ro citând AFP.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că urmăreşte "îndeaproape" alegerile din Brazilia, după ce a văzut cum aliaţii săi au ajuns la putere în Argentina, Columbia sau Peru. Sondajele indicau un uşor avantaj pentru Lula până în ajunul votului. La fel ca în 2018, sondajele de opinie au subestimat forţa dreptei. Alegerile i-au pus atunci faţă în faţă pe Lula şi Jair Bolsonaro.

La aproape 81 de ani, Lula, care candidează pentru un al patrulea şi ultimul mandat neconsecutiv, i-a cerut omologului său american, în timpul campaniei, să nu se "amestece" în alegerile braziliene. Pentru o primă încercare, a fost aproape o lovitură de maestru pentru Flavio Bolsonaro. Acesta fusese desemnat candidat de către tatăl său atunci când acesta din urmă a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru o tentativă de lovitură de stat împotriva lui Lula în 2022.

O cursă electorală la limită

Cei doi favoriţi au declarat duminică că sunt convinşi de victorie, chiar dacă sondajele din ultimele zile îi arătau încă destul de departe de pragul de 50%. Donald Trump nu i-a acordat sprijinul lui Flavio Bolsonaro, dar influenţa sa a cântărit în campanie. El a impus taxe vamale şi sancţiuni împotriva Braziliei încă de la procesul din 2025 împotriva aliatului său, Jair Bolsonaro.

„Sunt foarte îngrijorată de direcţia pe care o ia ţara, pentru că vreau să fiu independentă, nu vreau să fiu colonia nimănui", explică Maria de Nazaré Azevedo, funcţionară în vârstă de 57 de ani care locuieşte în Rio. Aceasta a votat cu stânga. "Votăm pentru Flavio Bolsonaro ca să nu votăm pentru PT. Acest partid a stat deja douăzeci de ani la guvernare şi nu a făcut nimic, absolut nimic”, spune Raphael Machado, un avocat de 45 de ani din Brasilia, referindu-se la Partidul Muncitorilor al lui Lula.

Revenit la putere în 2023, şeful statului este recunoscut pentru programele sale sociale, care au scos milioane de oameni din sărăcie în anii 2000. Însă alegătorii se plâng de costul vieţii şi de criminalitatea galopantă. Adversarul său a promis măsuri dure împotriva criminalităţii şi austeritate bugetară.