Încurajată de preşedintele american, dreapta a înregistrat recent victorii în America Latină. O schimbare de direcţie a primei puteri economice din regiune ar avea un impact semnificativ, notează AFP, potrivit News.ro.

De la satele îndepărtate din Amazonia la terenurile agricole din sud şi până la favelele marilor oraşe, cei aproximativ 160 de milioane de alegători brazilieni se confruntă cu o listă de candidaţi binecunoscută.

La 80 de ani, Luiz Inácio Lula da Silva candidează pentru un al patrulea şi ultimul mandat neconsecutiv şi afirmă că suveranitatea Braziliei este în joc în faţa presiunilor americane.

El se luptă cu senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro.

Puţin cunoscut până atunci, el a fost lansat de tatăl său atunci când acesta din urmă a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, pentru că a vrut să se agaţe de putere după înfrângerea sa din 2022 în faţa lui Lula.

Cei doi favoriţi vor să creadă într-o victorie încă de duminică, dar sondajele îi arată încă destul de departe de cele 50% din voturi necesare.

Un sondaj al institutului Datafolha publicat sâmbătă seara îi atribuie preşedintelui în exerciţiu 45% din intenţiile de vot în primul tur, faţă de 42% pentru rivalul său, ceea ce reprezintă o aproape egalitate, având în vedere marja de eroare.

Un al doilea tur ar urma să aibă loc pe 25 octombrie.

"Puţin dezorientat"

Campania electorală a fost marcată mai mult de scandaluri şi lovituri sub centură decât de dezbateri pe tema programelor.

Lula a afirmat că adversarul său "nu este capabil nici măcar să administreze un bloc de apartamente".

"Brazilia nu te mai suportă", i-a replicat fiul lui Bolsonaro, care se prezintă ca fiind "mai moderat" decât tatăl său.

Cele două tabere şi-au aruncat reciproc acuzaţii de delapidare.

Flavio Bolsonaro face obiectul unei anchete pentru corupţie şi spălare de bani în legătură cu finanţarea unui film în slava lui Jair Bolsonaro.

Lula a petrecut în 2018-2019 peste 18 luni în închisoare pentru corupţie, înainte ca sentinţa sa să fie anulată din motive de procedură.

Mulţi alegători vor decide probabil în ultima clipă.

"L-am votat deja pe Lula, dar el îmbătrâneşte şi de data aceasta voiam ceva diferit. Dar nu voi vota pentru un Bolsonaro (...) aşa că sunt puţin dezorientat", a declarat pentru AFP Joelio Camargo, în vârstă de 52 de ani, curier în Brasilia.

"Fără duşmani"

Revenit la putere în 2023, şeful statului în exerciţiu este recunoscut pentru programele sale sociale care au scos milioane de oameni din sărăcie în anii 2000.

El se mândreşte cu o rată a şomajului la un nivel istoric scăzut, dar alegătorii se plâng de costul vieţii şi de criminalitate.

Lula a redus, de asemenea, semnificativ defrişările din Amazonia, chiar dacă problema mediului a lipsit cu desăvârşire din campania electorală.

Liderul indigen Bepdjo Mekragnotire, în vârstă de 45 de ani, din satul amazonian Baú, îl va vota pe Lula. "Dacă Flavio câştigă, vor fi mai mulţi duşmani, mai multe mine ilegale, mai multe defrişări", spunea el înainte de vot.

Sub preşedinţia lui Bolsonaro, distrugerea celei mai mari păduri tropicale de pe planetă a stârnit indignare la nivel internaţional.

Steaguri americane

Donald Trump nu l-a susţinut pe Flavio Bolsonaro, dar umbra sa a planat asupra campaniei.

Preşedintele american a impus taxe vamale şi sancţiuni împotriva Braziliei încă de la procesul din 2025 împotriva aliatului său, Jair Bolsonaro.

Lula l-a îndemnat să nu se "amestece" în alegeri.

La mitingurile de dreapta s-au văzut steaguri americane uriaşe şi tot felul de referiri la locatarul Casei Albe.

Susţinător al unui parteneriat strâns cu Washingtonul, Flavio Bolsonaro a promis măsuri dure împotriva criminalităţii şi o politică de austeritate în faţa creşterii datoriei publice.

Carlos Roberto dos Santos, în vârstă de 62 de ani, crescător de animale din oraşul Barretos (sud-est), a declarat pentru AFP că s-a săturat de cheltuielile publice necontrolate.

"Au atâtea programe sociale. Pentru a rambursa datoria, trebuie să majoreze ratele dobânzilor şi să introducă noi impozite", se plânge el. El va vota cu Bolsonaro.