O campanie de mobilizare în masă din Iran a atras un număr fără precedent de doritori, presa de stat raportând că 26 de milioane de oameni s-au „înscris voluntar” pentru serviciul militar în cadrul inițiativei intitulate „Donează-ți viața”, scrie Novinite.

Cu o populație a țării de aproximativ 90 de milioane, aceasta ar reprezenta aproape 29% din cetățenii Iranului. Conform informațiilor oficiale, se așteaptă ca voluntarii să fie desfășurați alături de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și de armata regulată, în timp ce autoritățile iau în considerare și formarea de „lanțuri umane” pentru a proteja locurile sensibile.

Președintele Iranului, dat ca exemplu de voluntar în armată

Printre cetățenii care s-au înscris voluntar în armată, presa de stat îi enumără pe președintele Masoud Pezeshkian, membri ai cabinetului, președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf, precum și personalități publice din sport și cultură.

În Iran, măsurile de securitate s-au intensificat. Autoritățile au anunțat arestarea a patru persoane acuzate de legături cu Mossad-ul israelian, susținând că au transmis informații militare sensibile în timpul conflictului. În același timp, viața de zi cu zi este remodelată de război, guvernul ordonând tuturor școlilor din întreaga țară să treacă la învățământul la distanță începând cu 21 aprilie.