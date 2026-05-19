Însă a amânat loviturile pentru că i-au cerut-o Qatarul, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, pentru a lăsa loc "unor negocieri serioase", care sunt în curs de desfăşurare.

În acelaşi timp, Trump a avertizat că un atac la scară mare este pregătit, dacă nu se ajunge la "un acord acceptabil".

Donald Trump, preşedintele SUA: „Trebuie să ne asigurăm că Iranul nu va avea arme nucleare. Ei imploră să încheie un acord — dar s-ar putea să trebuiască să le mai dăm o lovitură puternică. Încă nu sunt sigur - vom afla foarte curând”.

Donald Trump, preşedintele SUA: „Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite şi alte ţări m-au întrebat dacă putem să amânăm atacul două sau trei zile, o perioadă scurtă. Am avut discuţii foarte importante cu Iranul. Vom vedea ce rezultate vor avea. Se pare că există o şansă foarte bună să se ajungă la o înţelegere. Dacă putem face asta fără să-i bombardăm masiv, aş fi foarte fericit”.

Trump spune că a anulat un atac masiv, care era programat pentru marţi, dar a avertizat că ar putea declanşa un „atac complet, de mare amploare”, cu preaviz minim dacă nu se ajunge la un acord.

În timp ce traficul maritim rămâne blocat în Strâmtoarea Ormuz, un oficial iranian de rang înalt a declarat că această cale navigabilă esenţială va "rămâne pentru totdeauna în posesia şi administrarea" Teheranului şi va fi folosită ca un "instrument economic, politic şi militar complet".

Vice-ministrul de externe de la Teheran a prezentat termenii celei mai recente propuneri de pace a Iranului către Statele Unite, potrivit agenţiei de presă de stat IRNA. Şi anume:

ridicarea sancţiunilor împotriva Teheranului;

încetarea blocadei navale asupra Iranului;

încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban;

despăgubiri pentru distrugerile cauzate de război.

Pe de altă parte, potrivit unor surse, Iranul ar fi dispus să accepte o îngheţare pe termen lung a programului nuclear, cu condiţia ca stocurile sale de uraniu puternic îmbogăţit, estimate la 400 de kilograme, să fie transferate în Rusia, nu în Statele Unite. Dar pentru Donald Trump, acest lucru nu este suficient.

Robert Clark, Sky News: „Singura lor instalaţie nucleară complet operaţională se află pe coasta sudică a Golfului Persic, la Bushehr. Statele Unite au făcut deja o concesie semnificativă în privinţa programului nuclear al Iranului, şi anume posibilitatea ca regimul iranian să păstreze utilizarea completă a uneia dintre instalaţiile sale de îmbogăţire a uraniului doar în scop civil.”

Doar China sau Statele Unite pot să preia praful nuclear - a declarat Trump, referindu-se cu această formulare la uraniul îmbogăţit până aproape de nivelul la care poate fi folosit pentru arme nucleare.

Pe de altă parte, la câteva zile după Donald Trump, Vladimir Putin merge la Beijing, pentru a se întâlni cu Xi Jinping.

Zhang Xin, director adjunct al Centrului pentru Studii Ruse, Universitatea Normală East China: „În opinia mea, acesta este un exemplu foarte clar al relevanţei şi importanţei tot mai mari a coordonării între marile puteri în sistemul internaţional de astăzi. Aţi putea numi acest lucru un "concert al puterilor" în secolul XXI. Cred că sistemul internaţional se află acum într-un proces de dezintegrare, iar instituţiile internaţionale existente, în ansamblu, au devenit mai puţin eficiente. Cred că percepţia (SUA) asupra relaţiei bilaterale China–Rusia ca fiind o adversitate malefică este în declin. Aceasta este abordată, acum, dintr-o perspectivă mai pragmatică.”