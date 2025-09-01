Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”

01-09-2025 | 10:47
putin xi jinping
Profimedia

Președinții Chinei, Xi Jinping, și Rusiei, Vladimir Putin, au criticat Statele Unite și Occidentul, luni, în cadrul unui summit dedicat promovării unui nou model de guvernanță globală, organizat într-un context internațional marcat de tensiuni.

Mihaela Ivăncică

Xi Jinping a denunțat luni o „mentalitate de Război Rece” și „acte de intimidare”, aluzie clară la Statele Unite. La rândul său, Vladimir Putin a acuzat din nou Occidentul că a provocat războiul din Ucraina, transmite AFP.

Liderul chinez a deschis summitul Organizației Cooperării de la Shanghai (OCS), organizat în portul Tianjin, în nordul Chinei, în prezența omologului său rus. El a prezentat OCS ca un posibil nou model de multilateralism, într-un context global tensionat din punct de vedere geopolitic și economic.

Xi a lăudat „spiritul Shanghaiului”, subliniind că lumea traversează o perioadă „plină de turbulențe și transformări”. Totodată, președintele chinez a reafirmat sprijinul pentru sistemul ONU și pentru Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

”Trebuie să ne opunem unei mentalităţi de Război Rece şi de confruntare a blocurilor şi actelor de intimidare”, a declarat el, fără să citeze vreodată Statele Unite,

”Trebuie să pledăm pentru o lume multipolară dreaptă şi ordonată şi o globalizare economică care să includă” şi ”promovarea unui sistem de guvernanţă mai drept şi mai rezonabil”, a declarat el.

La rândul său, Vladimir Putin şi-a apărat ofensiva în Ucraina.

”Această criză nu a fost niciodată declanşată de către Rusia în Ucraina, ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susţinută şi provocată de către Occident”, a declarat Vladimir Putin.

El a imputat-o ”eforturilor Occidentului de a antrena Ucraina în NATO”.

Tensiuni mondiale

Şefii de stat şi de guverne ai 20 de ţări s-au reunit la Tianjin, împreună cu ţări partenere şi observatoare la OCS.

Reprezentanţi ai aproximativ zece organizaţii regionale şi internaţionale participă, de asemenea, la acest summit menit să plaseze China în centrul competiţiei strategice.

Evenimentul îi reuneşte de asemenea pe preşedinţii Iranului Massoud Pezeshkian, Turciei Recep Tayyip Erdogan şi Belarusului Aleksandr Lukaşenko, şi pe premierii Indiei Narendra Modi şi Pakistanului Shehbaz Sharif.

Xi Jinping i-a întâmpinat cu amabilitate pe Vladimir Putin și Narendra Modi la sosire, iar ulterior, liderii celor zece state membre ale Organizației Cooperării de la Shanghai (OCS) au participat la fotografia de grup pe covorul roșu.

Acest summit, primul organizat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este considerat cel mai important de la înființarea OCS în 2001, datorită contextului și nivelului de participare.

Evenimentul are loc într-un moment marcat de multiple crize ce afectează direct membrii OCS: tensiunile comerciale ale SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind programul nuclear iranian.

OCS reunește țări ce însumează aproape jumătate din populația planetei și generează 23,5% din PIB-ul global. Organizația este prezentată drept o contrapondere la NATO și include state bogate în resurse energetice.

Comunicarea oficială descrie summitul ca un model alternativ de relații internaționale, într-o lume aflată în schimbare.

Ieşire rară a lui Kim Jong-un

Această reuniune deschide o secvenţă în care China intenţionează să-şi manifeste nu doar alonja diplomatică, ci şi puterea de lovitură, prezentându-se ca un pol de stabilitate într-o lume divizată.

Vladimir Putin şi mai mulţi participanţi urmează să asiste miercuri la o demonstraţie a capacităţilor militare ale Chinei, la o mare defilare, la Beijing, cu ocazia marcării a 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un face, cu această ocazie, o rară ieșire internațională, într-un context în care Coreea de Nord s-a apropiat considerabil de Rusia, devenind unul dintre principalii săi aliați în războiul din Ucraina.

Totodată, mai mulți aliați occidentali suspectează China că susține indirect Moscova în acest conflict. Beijingul își afirmă însă neutralitatea și acuză Occidentul că alimentează războiul prin sprijinul militar acordat Ucrainei.

Summitul constituie și un prilej pentru numeroase întrevederi bilaterale. Președintele rus Vladimir Putin are programate luni întâlniri cu omologii săi din Turcia și Iran, precum și cu premierul Indiei.

O întrevedere între Xi Jinping și Vladimir Putin este programată pentru marți, la Beijing.

