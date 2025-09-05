Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

„Voi repeta încă o dată: dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Rusiei, orașul erou Moscova”, spune el.

Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui ultimatum stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu Putin și Zelenski, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit între cei doi.

De atunci, însă, situația a devenit mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire, potrivit un cronologii compilate de publicația Meduza.

Pe 16 august, un oficial european a declarat pentru CNN că Trump a ieșit din întâlnirea cu Putin din Alaska părând să creadă că președintele rus era „deschis la ideea unui summit trilateral”.

Cronologia declarațiilor contradictorii

La o zi după întâlnirea dintre Zelenski și liderii europeni cu Trump la Washington, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Putin i-a spus lui Trump în timpul convorbirii telefonice că a acceptat o întâlnire bilaterală cu Zelenski în termen de două săptămâni.

Trump afirma pe 19 august într-o postare pe Truth Social că „a început pregătirile” pentru o întâlnire între Putin și Zelenski, însă fără detalii.

După două zile, Zelenski reiterează că este pregătit pentru o întâlnire bilaterală cu Putin, menționând Austria, Elveția și Turcia ca posibile locuri de desfășurare.

După doar o zi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski odată ce agenda întâlnirii va fi stabilită, și că agenda „nu este deloc pregătită”.

Pe 2 septembrie, consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, contrazice afirmația lui Trump potrivit căreia pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski erau în curs, spunând că „nu a existat niciun acord între Putin și Trump în acest sens”

La conferința de presă care a încheiat vizita sa în China, pe 3 septembrie, Putin a declarat că „nu exclude” discuții directe cu președintele ucrainean și îl invită la Moscova: „Dacă Zelenski este dispus, să vină la Moscova, și o astfel de întâlnire va avea loc”.

Pe 4 septembrie, Zelenski respinge invitația lui Putin la Moscova, afirmând că locația propusă indică faptul că președintele rus nu dorește de fapt să se întâlnească. „După părerea mea, dacă scopul tău este să împiedici o întâlnire, atunci invitația la Moscova este cea mai bună soluție”, a declarat el la o conferință de presă la Paris, după o întâlnire cu partenerii europeni ai Ucrainei.

În aceeași zi, preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce a vorbit anterior în cursul zilei cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.

Putin și Zelenski nu s-au mai întâlnit din 2019

De asemenea, liderul de la Kremlin a exclus o viitoare prezenţă a trupelor străine în ţara vecină, atât înainte, cât şi după un eventual acord de pace, informează AFP, Reuters, dpa şi EFE, citate de Agerpres.

„Partea ucraineană doreşte şi propune această întâlnire. Am spus deja: 'Sunt dispus, vă rog să veniţi, garantăm pe deplin şi complet condiţiile de lucru şi de siguranţă. Garanţia este de 100%'", a afirmat Putin, în cadrul intervenţiei sale la Forumul Economic Estic, care are loc în oraşul portuar Vladivostok.

Putin, care nu s-a mai întâlnit cu Zelenski din decembrie 2019, a descris propunerea Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o ţară terţă drept "gratuită".

În acelaşi timp, preşedintele rus a afirmat că în prezent nu vede rostul unei astfel de întâlniri, în mare parte din cauza pretinsei lipse de legitimitate a lui Zelenski ca şef al statului ucrainean.

Putin invocă în mod repetat acest argument din mai 2024, dată la care Moscova consideră că a expirat mandatul de preşedinte al lui Zelenski. Acesta a fost prelungit automat, conform Constituției ucrainene, care prevede în mod clar că nu se pot organiza noi alegeri dacă țara este în război.

