Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

05-09-2025 | 17:26
zelenski putin
AFP

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

Aura Trif

„Voi repeta încă o dată: dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru asta este capitala Rusiei, orașul erou Moscova”, spune el.

Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui ultimatum stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu Putin și Zelenski, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit între cei doi.

De atunci, însă, situația a devenit mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire, potrivit un cronologii compilate de publicația Meduza.

Pe 16 august, un oficial european a declarat pentru CNN că Trump a ieșit din întâlnirea cu Putin din Alaska părând să creadă că președintele rus era „deschis la ideea unui summit trilateral”.

Vladimir Putin
Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”

Cronologia declarațiilor contradictorii

La o zi după întâlnirea dintre Zelenski și liderii europeni cu Trump la Washington, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Putin i-a spus lui Trump în timpul convorbirii telefonice că a acceptat o întâlnire bilaterală cu Zelenski în termen de două săptămâni.

Trump afirma pe 19 august într-o postare pe Truth Social că „a început pregătirile” pentru o întâlnire între Putin și Zelenski, însă fără detalii.

După două zile, Zelenski reiterează că este pregătit pentru o întâlnire bilaterală cu Putin, menționând Austria, Elveția și Turcia ca posibile locuri de desfășurare.

După doar o zi, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, afirmă că Putin este pregătit să se întâlnească cu Zelenski odată ce agenda întâlnirii va fi stabilită, și că agenda „nu este deloc pregătită”.

Pe 2 septembrie, consilierul Kremlinului, Yuri Ushakov, contrazice afirmația lui Trump potrivit căreia pregătirile pentru o întâlnire între Putin și Zelenski erau în curs, spunând că „nu a existat niciun acord între Putin și Trump în acest sens”

La conferința de presă care a încheiat vizita sa în China, pe 3 septembrie, Putin a declarat că „nu exclude” discuții directe cu președintele ucrainean și îl invită la Moscova: „Dacă Zelenski este dispus, să vină la Moscova, și o astfel de întâlnire va avea loc”.

Pe 4 septembrie, Zelenski respinge invitația lui Putin la Moscova, afirmând că locația propusă indică faptul că președintele rus nu dorește de fapt să se întâlnească. „După părerea mea, dacă scopul tău este să împiedici o întâlnire, atunci invitația la Moscova este cea mai bună soluție”, a declarat el la o conferință de presă la Paris, după o întâlnire cu partenerii europeni ai Ucrainei.

În aceeași zi, preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce a vorbit anterior în cursul zilei cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.

Putin și Zelenski nu s-au mai întâlnit din 2019

De asemenea, liderul de la Kremlin a exclus o viitoare prezenţă a trupelor străine în ţara vecină, atât înainte, cât şi după un eventual acord de pace, informează AFP, Reuters, dpa şi EFE, citate de Agerpres.

„Partea ucraineană doreşte şi propune această întâlnire. Am spus deja: 'Sunt dispus, vă rog să veniţi, garantăm pe deplin şi complet condiţiile de lucru şi de siguranţă. Garanţia este de 100%'", a afirmat Putin, în cadrul intervenţiei sale la Forumul Economic Estic, care are loc în oraşul portuar Vladivostok.

Putin, care nu s-a mai întâlnit cu Zelenski din decembrie 2019, a descris propunerea Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o ţară terţă drept "gratuită".

În acelaşi timp, preşedintele rus a afirmat că în prezent nu vede rostul unei astfel de întâlniri, în mare parte din cauza pretinsei lipse de legitimitate a lui Zelenski ca şef al statului ucrainean.

Putin invocă în mod repetat acest argument din mai 2024, dată la care Moscova consideră că a expirat mandatul de preşedinte al lui Zelenski. Acesta a fost prelungit automat, conform Constituției ucrainene, care prevede în mod clar că nu se pot organiza noi alegeri dacă țara este în război.

Sursa: Meduza

Dată publicare: 05-09-2025 17:09

Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump
Stiri externe
Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.  

Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”
Stiri externe
Putin ameninţă cu represalii dacă forţe NATO vor fi dislocate în Ucraina: ”Vor fi ținte legitime”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că eventualele trupe occidentale dislocate în Ucraina vor fi ţinte legitime pentru Moscova, relatează Reuters.

Greșelile părinților privind alimentația la copii. Nutriționistul Mihaela Bilic explică cum arată un meniu echilibrat
Doctor de bine
Greșelile părinților privind alimentația la copii. Nutriționistul Mihaela Bilic explică cum arată un meniu echilibrat

În primii șapte ani de viată învățăm să mâncăm. Ce învățăm - bine sau mai puțin bine - vom repeta zi de zi.

Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”
Stiri externe
Igor Grosu: „Planul meschin al Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara”

Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova şi de a o readuce sub influenţa Kremlinului nu va reuşi, pentru că cetăţenii îşi doresc libertate şi un viitor european.

Tricolorii mici debutează în cursa pentru EURO U21 2027. Meciul România – Kosovo, live pe VOYO și Pro Arena de la ora 18:30
Stiri Sport
Tricolorii mici debutează în cursa pentru EURO U21 2027. Meciul România – Kosovo, live pe VOYO și Pro Arena de la ora 18:30

Vineri seară, de la ora 18:30, România primește vizita reprezentativei din Kosovo pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO și la Pro Arena.

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

