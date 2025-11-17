Ucraina atacă sistemele antiaeriene ale Rusiei pentru a-și intensifica ofensiva. S-400 din Donbas, în centrul atenției

Stiri externe
17-11-2025 | 19:58
razboi ucraina tancuri
Shutterstock

Apărarea antiaeriană rusă este vizată cu precădere în aceste zile de atacurile ucrainene la distanţe mari atât în teritoriile ocupate, cât şi în Rusia, relatează luni EFE.

autor
Mihaela Ivăncică

Unitatea "Phantom" a Direcţiei principale de informaţii a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR) a anunţat luni că a atacat trei elemente importante ale reţelei de apărare antiaeriană a Rusiei în Donbasul ocupat, inclusiv un post de comandă al sistemului avansat S-400, şi a publicat o înregistrare video cu fiecare dintre atacurile întreprinse în ultimele două săptămâni.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi alte unităţi au atacat vineri un port şi o bază militară în Novorossiisk, în regiunea rusă Krasnodar.

Distrugeri semnificative ale sistemelor S-400

O sursă din cadrul forţelor de apărare a declarat în weekend pentru publicaţia digitală ucraineană RBC-Ukraine, căreia i-a oferit şi o imagine din satelit cu consecinţele atacului, că cel puţin patru lansatoare S-400, cele mai sofisticate din arsenalul rus, şi două radare au fost distruse la baza din Novorossiisk.

"Fiecare sistem distrus creează o breşă în apărare, de care dronele şi rachetele ucrainene vor profita cu siguranţă", a afirmat sursa menţionată.

Citește și
Zelenski Macron
Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru 100 de avioane Rafale din Franța. Macron și Zelenski au oficializat acordul

Creşterea costurilor războiului pentru Rusia a fost mult timp un element esenţial al apărării Ucrainei împotriva invaziei, în pofida lipsei armelor cu rază lungă de acţiune şi a restricţiilor impuse Kievului de către partenerii săi internaţionali.

Kievul speră ca "vânătoarea" sistematică desfăşurată de forţele sale după elemente ale apărării antiaeriene ruse să facă mai eficientă campania sa aeriană pe teritoriul inamic, chiar dacă nu a reuşit să oprească avansul Rusiei în estul şi sudul Ucrainei, notează EFE.

Complexitatea sistemelor antiaeriene

"Sistemele de apărare antiaeriană se numără printre cele mai complexe echipamente militare şi nu pot fi fabricate rapid şi în cantităţi mari", explică Oleksandr Kovalenko, analist militar al Grupului de Rezistenţă Informaţională din Kiev.

Slăbirea apărării antiaeriene ruse obligă Moscova să amplaseze aceste echipamente defensive într-un mod foarte selectiv, întrucât trebuie să aleagă locurile pe care trebuie să le protejeze.

Având în vedere întinderea teritoriului rus, este imposibil să-l acoperi în întregime. Majoritatea sistemelor antiaeriene este concentrată în jurul Moscovei, Sankt Petersburgului, liniei frontului şi principalelor amplasamente militare, potrivit analiştilor.

Această situaţie expune tot mai mult rafinăriile de petrol şi sectorul energetic rus, ceea ce sporeşte speranţele că pierderile acumulate vor deveni intolerabile pentru Kremlin şi o mare parte a populaţiei ruse.

Până acum, doar cei direct implicaţi în război - în principal soldaţii şi familiile lor - au simţit impactul războiului, dar situaţia se va schimba cu siguranţă în această iarnă, deoarece Ucraina a început în sfârşit să atace reţeaua electrică a Rusiei, a declarat pentru agenţia de presă Unian Ievgheni Dikii, veteran al armatei ucrainene şi analist militar.

"Cu cât ruşii de rând vor simţi mai mult consecinţele războiului început de liderii lor, cu atât mai puţin îl vor susţine sau tolera", opinează el.

Perspectivele pentru Ucraina și rachetele sale

Slăbirea apărării antiaeriene a Rusiei este doar o parte a ecuaţiei defensive a Kievului. Deşi dronele ucrainene cu rază lungă de acţiune, lansate cu zecile aproape în fiecare noapte, au devenit mai eficiente începând din vară, potenţialul lor distructiv rămâne limitat în comparaţie cu rachetele (ruseşti) care pot transporta de zece ori mai multă încărcătură explozivă, a explicat pentru EFE Oleksi Melnik, expert militar la Centrul Razumkov din Kiev.

Ucraina caută să crească producţia propriilor rachete de tipul Neptun şi Flamingo, dintre care unele au fost deja utilizate împotriva ţintelor ruseşti, potrivit Kievului.

Experţii militari ucraineni consideră că în atacul de vineri împotriva Novorossiisk a fost utilizată o versiune modificată a rachetei Neptun, după ce în aceeaşi zi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat o înregistrare video cu lansarea acestui tip de rachetă.

Cu toate acestea, informaţiile despre utilizarea sa sunt încă limitate, ceea ce sugerează că producţia nu a atins încă nivelul necesar pentru a înclina balanţa în favoarea Ucrainei, fiind necesare mai multe teste şi investiţii suplimentare.

În aceste condiţii, furnizarea de rachete americane Tomahawk şi germane Taurus - refuzate până acum de Washington şi Berlin - precum şi livrări suplimentare de rachete britanice Storm Shadow sunt esenţiale pentru a creşte şansele Ucrainei de a aduce Rusia la masa negocierilor, a subliniat expertul Oleksi Melnik. 

Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 17-11-2025 19:58

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina
Stiri externe
Budapesta refuză să participe la summitul UE de la Liov: Orban respinge avansarea negocierilor cu Ucraina

Ungaria a anunţat luni că nu îşi va trimite ministrul afacerilor europene la reuniunea informală din 11-12 decembrie din oraşul Liov, în Ucraina, convocată pentru a arăta sprijin faţă de procesul de aderare al acestei ţări la UE. 

Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru 100 de avioane Rafale din Franța. Macron și Zelenski au oficializat acordul
Stiri externe
Ucraina a semnat o scrisoare de intenție pentru 100 de avioane Rafale din Franța. Macron și Zelenski au oficializat acordul

Ucraina a semnat luni o scrisoare de intenţie pentru achiziţionarea a până la 100 de avioane de luptă Rafale din Franţa, au anunţat Ambasada Ucrainei şi biroul preşedintelui francez, relatează The Associated Press.

Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului
Stiri externe
Germania presează China să intervină pentru pace în Ucraina: Klingbeil cere un „rol decisiv” al Beijingului

Vicecancelarul german Lars Klingbeil, aflat în vizită oficială la Beijing, a cerut Chinei să joace un rol mai important pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează luni dpa.

Comisar european pentru apărare: Trupele ucrainene ar putea ajuta la apărarea UE, în cazul unui acord de pace
Stiri externe
Comisar european pentru apărare: Trupele ucrainene ar putea ajuta la apărarea UE, în cazul unui acord de pace

Dacă luptele din Ucraina se vor încheia printr-un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea granițelor estice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, a declarat luni comisarul european pentru apărare Andrius Kubilius.  

Ucraina, aprovizionată cu gaze pe o nouă rută, din Grecia: 2 miliarde euro pentru securitate energetică
Stiri externe
Ucraina, aprovizionată cu gaze pe o nouă rută, din Grecia: 2 miliarde euro pentru securitate energetică

Ucraina și Grecia au convenit asupra unei noi rute pentru aprovizionarea cu gaze naturale și au semnat acorduri privind finanțarea importurilor de gaze în valoare de aproape 2 miliarde euro, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

Recomandări
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie
Stiri actuale
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani a fost închisă. Șirul de nereguli care au dus la tragedie

Clinca stomatologică în care a murit Sara, o fetiță de 2 ani, a fost închisă. Raportul Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății a fost transmis procurorilor.

Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
Stiri Economice
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”

Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.

Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate
Stiri actuale
Pericolul persistă la granița României, după ce o navă cu GPL a luat foc în zona Ismail. Două localități rămân evacuate

Este pericol major la granița României. Un petrolier încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat lângă portul Ismail din Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Noiembrie 2025

52:09

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28