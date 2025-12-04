Germania și-a activat scutul aerian Arrow pe fondul amenințărilor rusești. Pistorius: „Berlinul îşi asumă responsabilităţile”

Stiri externe
04-12-2025 | 08:11
sistem aerian arrow germania, arrow
Getty

Forţele Aeriene germane (Luftwaffe) au pus în serviciu miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow, menit să consolideze apărarea antiaeriană europeană împotriva ameninţării Rusiei.

autor
Alexandru Toader

Germania va putea de-acum să se apere ”împotriva rachetelor balistice cu rază lungă de acţiune la peste 100 de kilometri altitudine”, a subliniat inspectorul Luftwaffe Holger Neumann, într-o ceremonie la baza aeriană Holzdorf, la sud de Berlin, în estul Germaniei.

Acest radom - o incintă protectoare, adesea în formă de dom, în care se află o antenă radar - este prima instalaţie operaţională într-un proiect care este estimat la 3,8 miliarde de euro, a anunţat într-o conferinţă de presă separată un purtător de cuvânt al Ministerului Aprării, colonelul Mitko Müller.

Berlinul vizează o desfăşurare completă a sistemului în 2028, prin ”finalizarea ultimei instalaţii”, a anunţat el, fără să precizeze amplasamentul celorlalte instalaţii.

Dezvoltată şi produsă în comun de către Israel şi Statele Unite, racheta de tip Arrow 3 - a căreui ultimă versiune a fost desfăşurată în 2017 - este folosită astfel pentru prima oară în afara Israelului.

Citește și
JD Vance, Donald Trump și Marco Rubio
Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO

În Orientul Mijlociu, în ultimii doi ani, ea a permis ”interceptarea a zeci de rachete balistice”, a declarat la Holzdorf , unde a fost ridicat un steag israleian, un oficial de rang înalt de la Ministerul israelian al Apărării, Amir Baram.

Cu sistemul Arrow, Berlinul ”îşi asumă responsabilităţile” şi ”consolidează pilonul european al NATO”, a subliniat, citat într-un comunicat, ministrul german al Apărării Boris Pistorius.

Această introducere în serviciu marchează o etapă suplimentară în consolidarea armatei germane (Bundeswehr), prioritatea Guvernului de la invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia, la începutul lui 2022.

Introducerea în serviciu a Arrow completează proietul german al Scutui Aerian European Sky Shield (ESSI), prezentat de către Berlin în august 2022, care asociază rachetele sale de tip Iris-T în apărarea cu rază scurtă de acţiune şi sistemele americane de tip PATRIOT cu rachetă medie cu rază de acţiune.

Germania se află în fruntea acestui proiect european - din care fac parte în prezent 24 de state, inclusiv Regatul Unit, dar nu şi Franţa.

Parisul promovează un sistem de apărare aeriană care să folosească echipamente europene.

Însă Berlinul are ca prioritate să se mişte rapid împotriva ameninţării ruse.

În octombrie, serviciile secrete germane estimau că Rusia este pregătită ”să intre într-un comflict militar direct cu NATO” până în 2029 şi că Germania este ”ţinta numărul unu a Rusiei în Europa”, cu atât mai mult cu cât ea ”joacă un rol de prim-plan în susţinerea Ucrainei”.

Preşedintele rus Vladimir Putin a dat asigurări marţi că nu vrea un război cu Europa, dar că este ”pregătit”, dacă europenii ”îl vor şi încep”.

Sursa: News.ro

Etichete: germania, berlin, sistem de aparare,

Dată publicare: 04-12-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Prima țară care va folosi un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă. Va distruge cu precizie ținte în câteva secunde
Stiri externe
Prima țară care va folosi un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă. Va distruge cu precizie ținte în câteva secunde

Israelul va implementa sistemul său de apărare laser Iron Beam până la sfârșitul anului, după finalizarea testelor operaționale ale sistemului de mare putere, devenind prima țară care utilizează un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă.

Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO
Stiri externe
Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO

Administrația Trump, prin Marco Rubio, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Washingtonul laudă țara noastră pentru angajamentul de a investi 5% din PIB în Apărare.

 

Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă că ar fi dat un răspuns pozitiv pentru planul de pace al lui Trump
Stiri externe
Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă că ar fi dat un răspuns pozitiv pentru planul de pace al lui Trump

Înalți oficiali ai SUA au afirmat că Rustem Umierov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, a acceptat noul acord de pace al lui Donald Trump, care prevede că Ucraina trebuie să renunțe la teritorii și să-și reducă armata.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28