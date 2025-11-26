Moşteanu: Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. Va creşte protecţia spaţiului aerian românesc

Stiri actuale
26-11-2025 | 11:58
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, având ca scop creșterea semnificativă a protecției spațiului aerian românesc și a răspunsului țării la provocările legate de drone.

autor
Mihaela Ivăncică

Ionuţ Moşteanu a arătat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că în această perioadă ”cu multe provocări din partea Rusiei”, relaţia cu aliaţii este mai importantă decât oricând, iar siguranţa României este mai puternică datorită parteneriatului cu Statele Unite.

Un nou sistem de apărare antiaeriană pentru protecția României

”Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând. O capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc şi răspunsul nostru în faţa provocărilor de tip dronă. Este anunţul de ieri (miercuri - n.r.), după întâlnirea cu generalul Christopher Donahue, comandantul Comandamentului Terestru Aliat şi al Forţelor Terestre Americane în Europa şi Africa, pe care am avut-o la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu. De asemenea, am confirmat încă o dată angajamentul României de a consolida împreună apărarea Flancului Estic şi de a continua cooperarea strânsă dintre militarii noştri”, a transmis Moşteanu.

El le-a mulţumit aliaţilor americani pentru ”prezenţa constantă, pentru colaborarea excelentă şi pentru solidaritatea demonstrată zi de zi”, dar şi militarilor care, de Ziua Recunoştinţei, sunt ”departe de familie, dar aproape de România - prin misiunea lor comună pentru pace şi securitate”.

Drona căzută în județul Vaslui

O dronă apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui, în zona localităţii Puieşti, declara ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu. El adăuga că, potrivit primelor evaluări, drona nu avea încărcătură explozivă.

Citește și
soldati, armata, militari
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”

Prefectul Eduard Popica afirma că bucăţile din drona prăbuşită în judeţul Vaslui se află în grădina unui localnic din Puieşti, care a anunţat autorităţile locale, după ce a auzit un ”vuiet”, apoi o lovitură puternică în spatele casei sale. Potrivit sursei citate, drona are dimensiunea de 1,5 - 2 metri.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani

Sursa: News.ro

Etichete: drone, mapn, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 26-11-2025 11:58

Articol recomandat de sport.ro
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Umilință istorică! Naționala României, expulzată din Mexic: ”Urcați în avion fără telefoane și pașapoarte”
Citește și...
Ionuț Moşteanu: Reducerile salariale nu sunt oportune acum. Discuţiile decisive, săptămâna viitoare în coaliţie
Stiri Politice
Ionuț Moşteanu: Reducerile salariale nu sunt oportune acum. Discuţiile decisive, săptămâna viitoare în coaliţie

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că, în contextul actual, nu consideră oportună reducerea unor anvelope salariale și că subiectul va fi discutat în coaliție săptămâna viitoare.

Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre o tăiere cu 10% a cheltuielilor de personal din armată: „Mi se pare total inoportun”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din Armată. Acesta susține că înțelegerea din coaliție era ca sistemul național de apărare să fie exceptat.

Moşteanu, despre dosarul cu mita: Voi combate corupţia din sistemul pe care îl conduc, în ciuda tentativelor de influenţare
Stiri Politice
Moşteanu, despre dosarul cu mita: Voi combate corupţia din sistemul pe care îl conduc, în ciuda tentativelor de influenţare

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat luni că în dosarul în care a dat declarații vor mai apărea noi informații. El a subliniat că va folosi funcția publică pentru a combate corupția din sistemul pe care îl conduce.

Moşteanu: România şi NATO măresc bugetele pentru apărare – „Am văzut cât de agresiv e vecinul din Est”
Stiri actuale
Moşteanu: România şi NATO măresc bugetele pentru apărare – „Am văzut cât de agresiv e vecinul din Est”

România a hotărât împreună cu aliaţii din NATO să crească cheltuielile pentru apărare pentru că am văzut cât de agresiv poate fi vecinul nostru de la Est, a afirmat, joi, vicepremierul Ionuţ Moşteanu, ministru al Apărării Naţionale. 

Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO
Stiri externe
Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care "abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina".

Recomandări
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie
Vremea
Vremea se răcește în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsoare până pe 30 noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme severă valabilă în perioada 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, în majoritatea zonelor din România.

Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani
Stiri actuale
Percheziții în dosarul falimentării Euroins: Fostul patronat bulgar, suspectat de delapidare și spălare de bani

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, şi Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins.

ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 64 milioane lei obținute de pe platforme pentru adulți populare
Stiri actuale
ANAF a descoperit venituri nedeclarate de 64 milioane lei obținute de pe platforme pentru adulți populare

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obţinut venituri din realizarea de conţinut video. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Noiembrie 2025

03:34:41

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28