Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot. „Un moment istoric”

Stiri externe
22-12-2025 | 22:25
sistem patriot polonia
Getty

Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, marcând un o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării al țării.

autor
Lorena Mihăilă

Astfel, Varșovia devine primul oraș din ume acorpit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot care sunt fabricate în SUA, anunță Radio Polonia.

Vorbind la cea de-a treia Brigadă de rachete de apărare aeriană din Varșovia, în Sochaczew, Kosiniak-Kamysz a spus că lansarea operațională a bateriilor Patriot fabricate în SUA în cadrul programului „Wisła” reprezintă un „moment istoric” pentru capacitățile de apărare națională ale Poloniei.

„Aceasta este realizarea sistemului nostru integrat de apărare aeriană — împotriva rachetelor, aeronavelor și dronelor”, a reiterat el, menționând din nou că 48 de lansatoare Patriot suplimentare sunt așteptate între 2027 și 2029.

Citește și
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Programul „Wisła”, inițiativa de top a Poloniei în domeniul apărării aeriene, este construit în jurul sistemelor de rachete Patriot, al radarelor LTAMDS și al rețelei de comandă IBCS. Etapele viitoare vor integra sisteme precum F-35 într-o arhitectură unificată de apărare aeriană.

Ambasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, prezent la ceremonie, a lăudat rolul de lider al Poloniei în domeniul apărării aeriene.

„Nici măcar Statele Unite nu dispun încă de un sistem complet operațional bazat pe IBCS, precum cel al Poloniei”, a spus el, numind Varșovia „primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de comandă a apărării aeriene”.

„Polonia este acum la comandă. Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia”, a adăugat Rose. „Dacă ar face-o, ar fi o prostie.”

Rose a avertizat împotriva complacenței, subliniind amenințările de securitate din vecinătatea imediată a Poloniei: „Polonia nu își poate permite gândire iluzorie — amenințările sunt prea aproape.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Polonia, varsovia, rachete patriot,

Dată publicare: 22-12-2025 22:25

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România
Stiri externe
Analişti: Atacurile ruse asupra Odesei ar putea perturba accesul Ucrainei la Marea Neagră şi fluxurile dinspre România

Rusia a intensificat atacurile asupra sudului Ucrainei, vizând porturile, infrastructura energetică și transportul din Odesa. Ucraina susține că scopul este blocarea accesului la Marea Neagră și perturbarea livrărilor NATO prin România.

 

Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale
Stiri externe
Istoria vitrinelor decorate de Crăciun în New York. Marile magazine organizează adevărate spectacole vizuale

An de an New York-ul își spune povestea de Crăciun, inclusiv prin vitrinele sale spectaculoase, transformate în adevărate scene de teatru, unde designul, tehnologia și emoția se întâlnesc.

Recomandări
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului
Stiri Politice
Ilie Bolojan nu crede că se poate ajunge la suspendarea preşedintelui Nicușor Dan. Ce spune despre căderea Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, că nu crede că se va ajunge la suspendarea preşedintelui, demers pentru care Opoziţia a anunţat că strânge semnături, după ce Nicuşor Dan a vobit despre iniţierea unui referendum în justiţie.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Decembrie 2025

57:17

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28