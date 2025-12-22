Primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem de apărare aeriană Patriot. „Un moment istoric”

Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, marcând un o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării al țării.

Astfel, Varșovia devine primul oraș din ume acorpit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot care sunt fabricate în SUA, anunță Radio Polonia.

Vorbind la cea de-a treia Brigadă de rachete de apărare aeriană din Varșovia, în Sochaczew, Kosiniak-Kamysz a spus că lansarea operațională a bateriilor Patriot fabricate în SUA în cadrul programului „Wisła” reprezintă un „moment istoric” pentru capacitățile de apărare națională ale Poloniei.

„Aceasta este realizarea sistemului nostru integrat de apărare aeriană — împotriva rachetelor, aeronavelor și dronelor”, a reiterat el, menționând din nou că 48 de lansatoare Patriot suplimentare sunt așteptate între 2027 și 2029.

Programul „Wisła”, inițiativa de top a Poloniei în domeniul apărării aeriene, este construit în jurul sistemelor de rachete Patriot, al radarelor LTAMDS și al rețelei de comandă IBCS. Etapele viitoare vor integra sisteme precum F-35 într-o arhitectură unificată de apărare aeriană.

Ambasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, prezent la ceremonie, a lăudat rolul de lider al Poloniei în domeniul apărării aeriene.

„Nici măcar Statele Unite nu dispun încă de un sistem complet operațional bazat pe IBCS, precum cel al Poloniei”, a spus el, numind Varșovia „primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de comandă a apărării aeriene”.

„Polonia este acum la comandă. Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia”, a adăugat Rose. „Dacă ar face-o, ar fi o prostie.”

Rose a avertizat împotriva complacenței, subliniind amenințările de securitate din vecinătatea imediată a Poloniei: „Polonia nu își poate permite gândire iluzorie — amenințările sunt prea aproape.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













