Sub presiunea străzii, guvernul Bulgariei retrage proiectul de buget pe 2026. Zeci de mii de oameni cer demisia Executivului

Guvernul Bulgariei a decis retragerea proiectului de buget pentru 2026, alături de bugetele pentru Asigurările Sociale de Stat și Fondul Național de Asigurări de Sănătate, în urma unor proteste ample.

Protestele din Bulgaria sunt printre cele mai mari din ultimele decenii și au paralizat țara. Decizia în retragere a Executivului de la Sofia a fost anunțată marți de biroul de presă al Cabinetului de Miniștri și înaintată Adunării Naționale, ducând astfel la o nouă procedură bugetară.

Protestele au izbucnit luni seara în Sofia, cu zeci de mii de participanți și în orașe ca Varna, Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Dobrici, Sliven, Veliko Tărnovo, Șumen, Ruse, Loveci, Blagoevgrad și Goțe Delcev, cu ciocniri violente la Capitală.

Manifestanții acuză creșterea impozitelor și contribuțiilor sociale pentru sectorul privat, în contrast cu alocările suplimentare pentru sectorul public, cerând inițial revizuirea bugetului, apoi demisia guvernului.

Academicianul Nikolai Denkov, fost premier și deputat de opoziție, de la partidul „Continuăm Schimbarea”, a subliniat că protestele s-au extins, manifestanții cerând demisia guvernului. Ministrul Finanțelor, Temenujka Petkova, a programat consultări cu sindicatele și angajatorii pentru ajustări. Retragerea vizează calmarea tensiunilor și revizuirea cifrelor, inclusiv conversia în euro, odată cu aderarea Bulgariei la zona euro de la 1 ianuarie 2026.

Protestele au început săptămâna trecută, ajungându-se la ciocniri cu poliția. Opoziția insistă pe demisia Executivului minoritar, subliniind că măsurile propuse consolidează inechitățile fiscale.

