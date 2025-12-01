Se anunță protest masiv, cu zeci de mii de oameni, din nou, la Sofia. Poliția pregătește măsuri speciale de securitate

Stiri externe
01-12-2025 | 16:07
protest sofia
Profimedia

„Tăcerea ne va costa scump, vol. 2” și „Nu vom permite să fim mințiți”, așa a fost anunțat un nou protest împotriva bugetului pentru 2026, luni seara, la Sofia.

autor
Aura Trif

Motivul a fost „retragea” proiectului anunțată de liderul GERB, Boiko Borisov, care s-a dovedit a fi o corecție a versiunii deja depuse.

„Continuăm schimbarea – Bulgaria Democratică” insistă asupra unei retrageri reale și asupra pregătirii unui nou buget (liderii lor și-au reiterat cererea în weekend). Ministrul finanțelor, Temenujka Petkova, a făcut duminică, într-un interviu TV, apel la rațiune și modestie și la adoptarea bugetului până la finalul anului. Premierul Rosen Jeliazkov nu a exclus posibilitatea de a lucra cu un „buget prelungit”, însă a avertizat că acesta implică riscuri, scrie dnevnik.bg.

După ce protestul cu mii de oameni din 26 noiembrie - ziua în care bugetul a fost depus pentru dezbatere în a doua lectură în comisie - a fost un succes, în dimineața următoare rețelele sociale au raportat un interes în creștere față de manifestația anunțată pentru prima zi din decembrie. Deși bugetul este un pretext, cetățenii ies în stradă și împotriva autorităților, mafiei și oligarhiei.

Proteste sunt organizate și în alte orașe – de la Plovdiv la Gotse Delcev. Mesajele tinerilor participanți, a căror prezență impresionase pe 26 noiembrie, au ajuns în cluburi și discoteci în weekend. Liderul partidului Oamenilor, Asen Vasilev, a interpretat pe scenă replica sa din comisia de buget, „Cine a comandat această bătaie de joc?”, în cadrul unei piese a trupei Pizzza.

Citește și
tomate
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Autoritățile din Sofia au instituit puncte de control și măsuri extinse de securitate înaintea protestului programat pe 1 decembrie împotriva proiectului de buget pentru 2026. Poliția avertizează asupra unor posibile provocări și va verifica persoanele cunoscute pentru comportament violent la proteste anterioare. Primăria ar putea opri manifestația dacă tensiunile cresc, scrie publicația Novinite.

Opoziția (WCC–DB) critică amploarea pregătirilor Ministerului de Interne, acuzând solicitări ilegale de liste cu participanți, posibile întreruperi ale semnalului mobil și mobilizarea unor unități speciale, inclusiv pregătirea unui tun cu apă. Organizația civică BOEC susține că autoritățile pregătesc provocatori în civil pentru a compromite protestul și îndeamnă participanții să fie vigilenți.

Poliția respinge acuzațiile și insistă asupra caracterului pașnic al protestului, afirmând că măsurile urmăresc siguranța publică. Două organizații mari – CITUB și KRIB – au anunțat că nu vor participa, considerând că protestul s-a politizat, deși recunosc probleme legate de venituri, costul vieții și deficitul bugetar.

Povestea renașterii Muzeului Astra din Sibiu. Misiunea lui Ciprian Ștefan de a salva tradițiile a fost premiată

Sursa: Novinite

Etichete: protest, Bulgaria, buget, sofia, manifestatii,

Dată publicare: 01-12-2025 15:51

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
FOTO ȘI VIDEO Haos în Olanda! Fanii lui Ajax nu au permis ca meciul să se joace
Citește și...
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări
Stiri actuale
Scene șocante în Mehedinți: femeie lovită, târâtă și lăsată pe câmp. Șoferul TIR-ului, găsit în Bulgaria după ore de căutări

Accident înfiorător în Mehedinți. O femeie a murit după ce a fost izbită de un autoturism și aruncată pe contrasens unde a fost prinsă sub cabina unui vehicul de mare tonaj.

Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”
Stiri externe
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.

Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei
Stiri externe
Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei

Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, relatează agenţia EFE.

Recomandări
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism
1 decembrie
Românul care a proiectat zgârie-nori și aeroporturi. Arhitectul Dorin Ştefan a scos Capitala din griul monoton din comunism

Este unul dintre cei mai importanţi arhitecţi ai României. Şi printre cei care, după Revoluţie, au scos Bucureştiul din gri şi a adus modernismul în România.

Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia
1 decembrie
Din umbra tatălui, la campion pe două continente. Răzvan Lucescu, arhitectul renașterii lui PAOK, după succesul din Asia

Este unul dintre cei mai de succes antrenori români ai momentului. Venerat în Salonic și temut în Atena, Răzvan Lucescu a schimbat istoria fotbalului elen, destinul clubului PAOK și a câștigat respectul unei națiuni.

Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”
Protv 30 de ani
Andreea Esca despre seara de 1 decembrie 1995, când a prezentat primul jurnal: „Am știut că acel moment va intra în istorie”

La 30 de ani de la prima emisie PRO TV, Andreea Esca își amintește emoția de la pupitrul știrilor, golul din stomac și sentimentul că făcea parte dintr-un moment care va rămâne în istorie - jurnalul din seara de 1 decembrie 1995.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28