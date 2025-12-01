Se anunță protest masiv, cu zeci de mii de oameni, din nou, la Sofia. Poliția pregătește măsuri speciale de securitate

„Tăcerea ne va costa scump, vol. 2” și „Nu vom permite să fim mințiți”, așa a fost anunțat un nou protest împotriva bugetului pentru 2026, luni seara, la Sofia.

Motivul a fost „retragea” proiectului anunțată de liderul GERB, Boiko Borisov, care s-a dovedit a fi o corecție a versiunii deja depuse.

„Continuăm schimbarea – Bulgaria Democratică” insistă asupra unei retrageri reale și asupra pregătirii unui nou buget (liderii lor și-au reiterat cererea în weekend). Ministrul finanțelor, Temenujka Petkova, a făcut duminică, într-un interviu TV, apel la rațiune și modestie și la adoptarea bugetului până la finalul anului. Premierul Rosen Jeliazkov nu a exclus posibilitatea de a lucra cu un „buget prelungit”, însă a avertizat că acesta implică riscuri, scrie dnevnik.bg.

După ce protestul cu mii de oameni din 26 noiembrie - ziua în care bugetul a fost depus pentru dezbatere în a doua lectură în comisie - a fost un succes, în dimineața următoare rețelele sociale au raportat un interes în creștere față de manifestația anunțată pentru prima zi din decembrie. Deși bugetul este un pretext, cetățenii ies în stradă și împotriva autorităților, mafiei și oligarhiei.

Proteste sunt organizate și în alte orașe – de la Plovdiv la Gotse Delcev. Mesajele tinerilor participanți, a căror prezență impresionase pe 26 noiembrie, au ajuns în cluburi și discoteci în weekend. Liderul partidului Oamenilor, Asen Vasilev, a interpretat pe scenă replica sa din comisia de buget, „Cine a comandat această bătaie de joc?”, în cadrul unei piese a trupei Pizzza.

Autoritățile din Sofia au instituit puncte de control și măsuri extinse de securitate înaintea protestului programat pe 1 decembrie împotriva proiectului de buget pentru 2026. Poliția avertizează asupra unor posibile provocări și va verifica persoanele cunoscute pentru comportament violent la proteste anterioare. Primăria ar putea opri manifestația dacă tensiunile cresc, scrie publicația Novinite.

Opoziția (WCC–DB) critică amploarea pregătirilor Ministerului de Interne, acuzând solicitări ilegale de liste cu participanți, posibile întreruperi ale semnalului mobil și mobilizarea unor unități speciale, inclusiv pregătirea unui tun cu apă. Organizația civică BOEC susține că autoritățile pregătesc provocatori în civil pentru a compromite protestul și îndeamnă participanții să fie vigilenți.

Poliția respinge acuzațiile și insistă asupra caracterului pașnic al protestului, afirmând că măsurile urmăresc siguranța publică. Două organizații mari – CITUB și KRIB – au anunțat că nu vor participa, considerând că protestul s-a politizat, deși recunosc probleme legate de venituri, costul vieții și deficitul bugetar.

