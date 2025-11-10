Fenomen nebișnuit în Bulgaria. Ce fac oamenii cu banii bulgărești, înainte de trecerea la euro. Comercianții sunt disperați

Înainte de a adopta moneda euro, Bulgaria se confruntă cu o situație neobișnuită. Astfel, mulți bulgari au început să își achite cumpărăturile cu borcane pline de monede mici.

Nikolay Valkanov, reprezentant al Asociației pentru Comerț Modern (SMT), această practică se răspândește și este de așteptat să crească pe măsură ce Bulgaria se apropie de adoptarea euro, potrivit site-ului Novinite. El precizează că mulți bulgari încearcă astfel să folosească monedele de leva pe care le-au economisit de-a lungul anilor.

Deși pare minoră la prima vedere, situația a devenit o problemă pentru retaileri: manipularea sutelor de monede la casele de marcat încetinește vânzările și tensionează relația cu clienții. Valkanov le recomandă consumatorilor să fie înțelegători și le amintește că legea bulgară permite refuzul plăților cu peste 50 de monede. Cel mai simplu este să depună monedele la bancă, nu să le aducă în borcane sau plicuri la magazin.

Reglementări înainte de adoptarea euro

În timp ce comercianții se ocupă de monede, ei se pregătesc și pentru schimbări mai serioase pe măsură ce tranziția Bulgariei la euro se apropie. Proiectul bugetului pentru 2026 introduce mai multe măsuri care, potrivit companiilor, ar putea genera costuri și complicații suplimentare. Unul dintre cele mai discutate puncte este introducerea unei noi versiuni a software-ului de gestionare a vânzărilor, cunoscut sub numele SUPTO. Sistemul urmărește să combată economia subterană prin îmbunătățirea trasabilității tranzacțiilor, însă comercianții susțin că acesta ar duplica mecanismele deja existente.

Valkanov amintește că, atunci când guvernul a încercat să implementeze un software similar în 2019, companiile estimau un cost total de aproximativ 100 milioane leva. Repetarea procesului acum ar putea multiplica această sumă de mai multe ori. Majoritatea lanțurilor mari de retail operează deja sisteme moderne conectate direct la Agenția Națională de Venituri, asigurând transparență completă și schimb de date. Impunerea unui alt program obligatoriu ar necesita ajustări tehnice complexe, investiții substanțiale și ar putea aduce puține îmbunătățiri tangibile în colectarea taxelor.

Raportări suplimentare pentru „produse cu risc ridicat”

Proiectul bugetului propune, de asemenea, o nouă obligație pentru comercianți: declararea așa-numitelor produse cu risc fiscal ridicat. Lista, conform planurilor actuale, include peste 600 de categorii de produse, de la fructe precum pere și gutui, până la produse lactate, cum ar fi brânza și cașcavalul. Fiecare camion care transportă astfel de produse ar trebui să fie echipat cu GPS și monitorizat în timp real.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că această măsură ar putea crește semnificativ costurile logistice și birocrația, fără a aduce beneficiile dorite în controlul fiscal. În loc să îmbunătățească supravegherea, volumul suplimentar de muncă administrativă ar putea tensiona companiile care deja se pregătesc pentru conversia valutară și noile proceduri fiscale.

Apel pentru cooperare și implementare graduală

Asociația pentru Comerț Modern solicită guvernului să asigure o tranziție lină prin introducerea acestor reglementări gradual, după un dialog deschis cu mediul de afaceri. Grupul subliniază că trebuie acordat timp suficient pentru ca firmele să se adapteze, pentru a evita confuzia în primele luni ale anului 2026.

Pregătirea pentru era euro

În ciuda acestor preocupări, pregătirile pentru adoptarea euro progresează. Lanțurile mari de retail și-au actualizat deja sistemele și sunt pregătite tehnic pentru trecere. Banca Națională a Bulgariei urmează să livreze bancnotele euro marilor retaileri chiar înainte de Anul Nou, asigurând astfel posibilitatea de a da rest în euro din prima zi a anului 2026.

