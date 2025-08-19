Ce garanții de securitate vrea Zelenski de la Trump pentru a ajunge la un acord cu Rusia. Le-a menționat în Biroul Oval

Mult-așteptata întâlnire de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni a durat, aproape patru ore și a adus armonie între liderii occidentali și câteva anunțuri promițătoare.

Volodimir Zelenski spune că discuțiile de la Washington, inclusiv pe tema garanțiilor de securitate, au fost cele mai bune de până acum. În schimbul implicării americane, Ucraina s-a oferit să cumpere în mare parte cu bani europeni arme americane de aproximativ 90 de miliarde de dolari.

La un moment dat, Donald Trump l-a sunat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a aranja o întâlnire între el și liderul Ucrainei în următoarele două săptămâni.

Însă, deși pretinde că nu respinge niciun format de negociere Moscova a transmis că nu vrea summituri de ochii lumii, ci discuții temeinice bine pregătite în prealabil la nivel de experți. Cu alte cuvinte un refuz mascat traduc, analiștii.

Volodimir Zelenski și cei mai influenți șapte lideri europeni, echipele lor și mai bine de 100 jurnaliști au ajuns la Casa Albă, pentru a discuta despre soarta Ucrainei. Diplomații occidentali nu-și amintesc de un alt moment în care atât de mulți șefi de stat ori de guvern să își modifice rapid programul, unii întrerupându-și vacanța.

Donald Trump, președintele SUA: „Întâlnirea din Alaska mi-a întărit convingerea că pacea este posibilă și, un aspect foarte important, este că președintele Putin a fost de acord să accepte garanții de securitate pentru Ucraina. De asemenea, trebuie să discutăm posibile schimburi de teritorii de-a lungul actualei linii a frontului”.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Mulțumesc foarte mult. Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună – în fine, scuze, poate cea mai bună va avea loc în viitor, dar a fost cu adevărat bună. Este foarte important semnalul puternic dat de SUA în privința garanțiilor de securitate. La fel de semnificativ este că aspectele sensibile, teritoriale etc. le vom discuta la nivel de lideri la o întâlnire trilaterală (cu Putin)”.

În decorul aurit din Biroul Oval, Trump și Zelenski au discutat în fața unei hărți, pregătite de gazde. Planșa arată partea estică a Ucrainei marcată cu roz, ilustrând teritoriul controlat de forțele militare ruse, aproximativ 20% din țară. România și Republica Moldova apar și ele pe hartă, fapt ce scoate în evidență proximitatea țării noastre de război și mizele oricărei decizii legate de războiul din Ucraina.

Asta în condițiile în care jurnaliștii au sesizat că și delegația ucraineană adusese la Casa Albă un sul mare de hârtie, probabil tot o hartă.

La discuția extinsă cu Zelenski și liderii europeni, garanțiile de securitate au reprezentat subiectul dominant.

Reporter: Dacă se va ajunge la un acord de pace, veți fi dispus să trimiteți trupe americane de menținere a păcii în Ucraina?

Trump: Ei bine, vom colabora cu Ucraina. Vom colabora cu toată lumea și ne vom asigura că, dacă va exista pace, aceasta va dura pe termen lung.

Reporter: Ar putea asta să implice trupe americane? Ați exclude această posibilitate pe viitor?

Trump: Toți vor fi implicați. Dar va fi mult — va fi mult ajutor. Când vine vorba de securitate, va exista mult ajutor. Va fi bine. Ei (europenii) sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo. Sunt Europa. Dar îi vom sprijini și noi. Vom fi implicați.

Reporter: Domnule președinte Zelenski, de ce garanții de securitate aveți nevoie din partea președintelui Trump pentru a ajunge la un acord cu rușii? Trupe americane, informații, echipamente... ce anume?

Zelenski: Totul. Serios. În primul rând, o armată ucraineană puternică, arme, oameni, misiuni de instruire și informații. Vom cumpăra de la SUA arme în valoare de 90 de miliarde de dolari. În primul rând, sisteme de apărare antiaeriană.

În toiul întâlnirii cu liderii europeni, președintele Trump s-a retras în Biroul Oval și a stat de vorba cu Vladimir Putin timp de 40 de minute.

Ulterior, a anunțat ca Putin ar fi acceptat o întâlnire cu Zelenski.

Trump: Ei bine, îl vom lăsa pe președinte (Zelenski) să meargă și să discute cu președintele (Putin), și vom vedea ce va ieși. În cele șase războaie pe care tocmai le-am încheiat, nu am avut un armistițiu în prealabil. Am intrat direct în negocieri. Așadar, dacă putem obține o încetare a focului, minunat. Dar, dacă nu facem întâi un armistițiu, tot e bine.

Reporter: Există o dată stabilită pentru întâlnirea dumneavoastră cu președintele Putin?

Zelenski: Nu, nu, nu avem nicio dată. Dar suntem pregătiți pentru orice fel de format, dar la nivel de lideri. Dacă Ucraina ar începe să stabilească condiții pentru o astfel de întâlnire, anumite condiții globale, absolut juste - privind o încetare a focului etc. - atunci rușii ar veni și ei cu 100 de condiții. De aceea, cred că trebuie să ne întâlnim fără nicio condiție prealabilă.

Însă, câteva ore mai târziu, reacția Moscovei a sugerat ca un summit Putin-Zelenski e mult mai îndepărtat decât a spus liderul american.

Yuri Ushakov, consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe: „Vladimir Putin și Donald Trump și-au exprimat sprijinul pentru negocieri directe între delegațiile rusă și ucraineană. S-a convenit mai ales că ar fi necesar să discutam posibilitatea de a ridica nivelul de reprezentare”.

Armand Goșu, istoric/expert în spațiul ex-sovietic: „Putin, pentru el e foarte dificil să spună: știi ce, numai, gata, mă retrag, nu mai negociem. Trage de timp în ideea că operațiunile militare dezvoltate de trupele rusești împotriva Ucrainei vor da rezultatul scontat. Adică Ucraina se va prăbuși, va capitula, linia frontului se va rupe, rușii vor intra ca în brânză și atunci cu Ucraina prăbușită, sigur, altfel negociezi o capitulare. Dar deocamdată suntem departe de momentul în care Ucraina se pregătește sau se gândește la o capitulare”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













