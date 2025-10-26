SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro

O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care Trump accentuează presiunea asupra lui Maduro.

Nava militară putea fi văzută duminică dimineaţa în largul capitalei Port of Spain.

Sosirea USS Gravely şi a unei unităţi de puşcaşi marini, pentru exerciţii cu armata din Trinidad-Tobago, fusese anunţată joi de guvernul acestei ţări cu 1,4 milioane de locuitori.

SUA intensifică presiunea asupra Venezuelei

Vizita are loc în timp ce Washingtonul a trimis şapte nave de război în Caraibe şi una în Golful Mexic, oficial în cadrul unei operaţiuni împotriva traficului de droguri, vizând în special Venezuela şi pe preşedintele Maduro.

Preşedintele american a anunţat de asemenea sosirea unui portavion.

SUA au întreprins de la începutul lui septembrie cel puţin zece atacuri aeriene în Caraibe asupra unor ambarcaţiuni prezentate ca fiind ale unor traficanţi de droguri, operaţiuni care au ucis cel puţin 43 de persoane, potrivit unui bilanţ alcătuit de AFP pe baza datelor guvernului american.

Maduro acuză SUA de agresiune

Maduro, care respinge acuzaţiile de trafic de droguri, a acuzat vineri SUA că „inventează un război etern: au promis să nu mai intre niciodată în război şi inventează un război pe care noi îl vom evita”.

El afirmă că SUA încearcă să-l răstoarne de la putere pentru a pune mâna pe rezervele de petrol ale Venezuelei.

Şefa guvernului din Trinidad-Tobago, Kamla Persad-Bissessar, este o susţinătoare ferventă a lui Donald Trump şi a adoptat, imediat după venirea la putere în mai 2025, un discurs virulent contra puterii din Venezuela şi a imigraţiei şi infracţionalităţii venezuelene în ţara sa.

