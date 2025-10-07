NYT: Trump a ordonat încetarea încercărilor de soluționare diplomatică a conflictului cu Venezuela

07-10-2025 | 16:56
Donald Trump în Marea Britanie
Președintele american Donald Trump a ordonat oprirea tuturor eforturilor diplomatice de rezolvare a relațiilor cu Venezuela, au relatat The New York Times și Reuters, citând oficiali americani.

autor
Vlad Dobrea

Emisarul prezidențial special Richard Grenell a condus negocierile cu președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și cu înalți oficiali venezueleni. Joi, 2 octombrie, Trump l-a sunat pe Grenell și i-a spus că toate contactele diplomatice, inclusiv negocierile cu Maduro, trebuie să înceteze.

După cum notează NYT, Grenell negocia cu Maduro de câteva luni. Contactele s-au intensificat în ultimele săptămâni după ce armata americană a început să atace navele venezuelene care transportau presupuse droguri.

Grenell încerca să negocieze un acord care să evite un conflict mai amplu. Potrivit sursei ziarului, secretarul de stat american Marco Rubio a considerat eforturile trimisului special zadarnice.

Administrația Trump a elaborat deja mai multe planuri militare în cazul unei escaladări a conflictului, relatează NYT. Aceste operațiuni ar putea include planuri de înlăturare a lui Maduro de la putere.

Un oficial anonim al Casei Albe a declarat că Trump este pregătit să folosească „fiecare instrument al puterii americane” pentru a opri importul de droguri în Statele Unite și i-a spus clar lui Maduro că intenționează să pună capăt traficului de droguri.

Administrația Donald Trump acuză Venezuela că nu combate în mod adecvat traficul de droguri.

Din septembrie 2025, Statele Unite au lansat atacuri cu rachete împotriva navelor venezuelene care ar transporta droguri.

Unul dintre cele mai recente astfel de atacuri a avut loc la începutul lunii octombrie. Secretarul Pentagonului, Pete Hegseth, a raportat un atac asupra unei nave încărcate cu droguri în apele internaționale din largul coastei Venezuelei.

La începutul lunii septembrie, CNN a relatat că Trump lua în considerare atacuri împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela. Potrivit surselor postului de radio, Casa Albă consideră că astfel de acțiuni ar fi utile „ca parte a unei strategii mai ample care vizează slăbirea” lui Maduro.

Sursa: New York Times

Președintele SUA, Donald Trump, a ironizat-o pe activista Greta Thunberg după ce aceasta a fost reținută și deportată de soldații israelieni în timpul inițiativei Global Sumud Flotilla.

