SUA participă la „Eurovisionul rusesc”. Un presupus fiu al lui Michael Jackson va reprezenta America. VIDEO

Statele Unite participă la versiunea rusească a concursului european Eurovision, alături de un număr considerabil de dictaturi.

SUA îl trimit pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard, la Intervision, competiţie muzicală ce va avea loc la Moscova, în septembrie, relatează Politico.

B. Howard a fost subiectul speculaţiilor potrivit cărora ar fi fiul lui Michael Jackson, deşi nu există dovezi care să susţină aceste afirmaţii. Tatăl lui Michael Jackson, Joe, a fost managerul mamei lui Howard, cântăreaţa Miki Howard, în perioada carierei acesteia.

Muzica lui Howard „depăşeşte graniţele şi uneşte culturile”, au declarat organizatorii Intervision, într-o postare pe Telegram, în care au anunţat participarea sa.

Intervision, alternativa sovietică la Eurovision, s-a desfăşurat între 1965 şi 1980, în Cehoslovacia comunistă.

Liderul rus Vladimir Putin a readus competiţia la viaţă în 2025, numindu-l pe viceprim-ministrul Dmitri Cernișcenko preşedinte al comitetului de organizare.

Rusia a fost exclusă din Eurovision în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Rusia va fi reprezentată în concurs de cântăreţul pop pro-război Shaman (pe numele său real Iaroslav Iurevici Dronov), care a fost sancţionat de UE pentru participarea la concerte organizate de Kremlin în scopuri de propagandă a războiului.

Printre cei care vor participa la evenimentul din 20 septembrie se numără Belarus, Kârgâzstan, Venezuela, Serbia (deşi este ţară candidată la aderarea la UE şi participă la Eurovision), Cuba, Qatar şi Kazahstan.

Ministerul ucrainean de Externe a declarat că, din punctul său de vedere, evenimentul constituie „un instrument de propagandă ostilă şi un mijloc de a ascunde politica agresivă a Federaţiei Ruse”.

Asemănările fizice ale lui B. Howard cu legenda pop Michael Jackson au fost o sursă de speculaţii, iar în 2014 FilmOn.com a susţinut că are dovezi privind paternitatea.

Testele s-au dovedit ulterior neconcludente.

În martie 2014, cântăreţul Akon a declarat, într-un interviu acordat lui Larry King, că, în calitate de artist care a lucrat atât cu Howard, cât şi cu Jackson, crede că Howard este fiul lui Michael Jackson.

Într-un interviu publicat în 2021, cântăreţul Aaron Carter a afirmat, de asemenea, într-o discuție cu Vlad TV, că B. Howard este fiul lui Michael Jackson.

Howard s-a născut în 1981, când Michael Jackson avea 23 de ani.

