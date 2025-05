Austria câștigă Eurovision 2025. Contratenorul JJ a interpretat o baladă de iubire. Moment tensionat pe scenă

Eurovision Song Contest, ediția 69, organizată la Basel, a fost câștigată de Austria. JJ, alias Johannes Pietsch, un contratenor în vârstă de 24 de ani, a obținut 436 de puncte pentru „Wasted love", o baladă emoționantă despre experiența iubirii neîmpărtășite.

„Dragostea este cea mai puternică forță din lume, haideți să răspândim mai multă dragoste", a declarat JJ în momentul ridicării trofeului.

Cu 178 de puncte primite din partea publicului, artistul austriac a reușit să devanseze concurenții din Israel, Yuval Raphael (357 de puncte) și Estonia, Tommy Cash (356 de puncte). Austria își adaugă astfel a treia victorie în palmares, după cele din 1966 și 2014.

Juriile din opt țări au acordat Austriei maximul de 12 puncte, însă Italia a fost la mică distanță, fiind favorită în șase țări, iar Franța în alte cinci.

Manifestare anti-Israel

Finala Eurovision 2025 a fost deschisă de câștigătorul ediției precedente, elvețianul Nemo, care a interpretat piesa victorioasă din 2024, "The Code", purtând o rochie și o căciulă de blană albe.

Prezentatoarele evenimentului au fost actrița Hazel Brugger, Sandra Studer (concurenta Elveției la Eurovision 1991) și Michelle Hunziker, una dintre cele mai bine plătite personalități media din Elveția.

Momentul cel mai controversat al serii a avut loc în timpul prestației reprezentantei Israelului, când două persoane au încercat să urce pe scenă. „Unul dintre cei doi agitatori a aruncat cu vopsea și un membru al echipei a fost atins", a declarat pentru BBC Edi Estermann, șeful departamentului de comunicare pentru Eurovision 2025. „Membrul echipei este bine și nimeni nu a fost rănit. Bărbatul și femeia au fost scoși din local și predați poliției".

Momentele cheie ale spectacolului

JJ, reprezentantul Austriei, și-a construit prestația în jurul experienței sale de contratenor la Opera de Stat din Viena. El a interpretat balada "Wasted Love" pe o aparentă barcă care se învârtea într-un "ocean turbulent", întreaga performanță fiind filmată în alb-negru.

Reprezentanta Israelului, Yuval Raphael, a interpretat "New Day Will Rise", o piesă inspirată de experiența sa traumatizantă din timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023, când s-a ascuns într-un adăpost antiatomic. „Mi-am dorit doar să fiu fericită și să înțeleg cu adevărat darul care mi-a fost oferit - acela de a trăi", a declarat ea pentru BBC.

Tommy Cash din Estonia, clasat pe locul trei, a prezentat o odă adusă culturii italiene a cafelei, cu versuri precum: „No stresso, no stresso, no need to be depresso". Interpretarea sa, inspirată de o călătorie în Capri, a stârnit uralele publicului.

Suedia, mare favorită la victorie conform caselor de pariuri, a fost reprezentată de grupul KAJ cu piesa "Bara Bada Bastu", care a petrecut 12 săptămâni în fruntea topurilor suedeze. Melodia comică a fost susținută de Bjorn Ulvaeus de la Abba și a energizat sala.

Franța, prin vocea artistei Louane, a prezentat "Maman", un omagiu adus mamei sale decedate, cu o scenografie sobră simbolizând trecerea timpului într-o clepsidră.

Reveniri și momente nostalgice

Câștigătorul de anul trecut, Nemo, a revenit pe scenă pentru a cânta noul său single, "Unexplainable". De asemenea, spectatorii s-au bucurat de un duel pe scenă între "Baby Lasagna" din Croația (Eurovision 2024) și starul finlandez Käärijä (Eurovision 2023), cu versiuni ale melodiilor lor "Rim Tim Tagi Dim" și "Cha Cha Cha".

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost atunci când mii de spectatori au cântat în cor "Waterloo", celebra melodie a trupei ABBA.

Un festival de amploare

Concursul Eurovision Song Contest, ajuns la cea de-a 69-a ediție, rămâne cel mai mare show de talente TV din lume, atrăgând aproximativ 160 de milioane de telespectatori din Europa și nu numai.

Competiția a generat un interes uriaș în orașul gazdă. Potrivit administrației orașului elvețian, aproximativ 500.000 de vizitatori au venit la Basel în timpul săptămânii festivalului. Deși Sankt Jakobshalle poate găzdui doar 6.500 de spectatori, alte 36.000 de persoane au urmărit finala de pe stadionul FC Basel din apropiere.

Cu victoria lui JJ, concursul se va desfășura anul viitor în Austria, țară care a mai găzduit competiția la Viena în 2015, după victoria lui Conchita Wurst în 2014.

