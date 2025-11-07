SUA nu va mai emite pașapoarte care menţionează alt gen decât sexul la naştere

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis joi ca guvernulsă poată refuza eliberarea de paşapoarte care menţionează un gen ales de titular, opus sexului stabilit la naştere, potrivit AFP.

Preşedintele Donald Trump a semnat pe 20 ianuarie, chiar în prima zi a mandatului, un decret conform căruia guvernul SUA nu mai recunoaşte decât sexele masculin şi feminin.

Ordinul executiv a anulat practica din 1992 a Departamentului de Stat care permitea alegerea sexului opus celui de la naştere dacă era susţinută de documente medicale justificative, precum şi reforma introdusă de fostul preşedinte, democratul Joe Biden, care a recunoscut opţiunea titularului fără dovezi şi a introdus posibilitatea alegerii X.

Ca urmare, Departamentul de Stat american a anunţat că nu va mai emite paşapoarte în care sunt înscrise alte identităţi de gen sau alt sex decât cel de la naştere.

Decizia a fost contestată în justiţie, cu implicarea organizaţiei de susţinere a drepturilor cetăţeneşti ACLU (American Civil Liberties Union - Uniunea Libertăţilor Civile Americane). Un judecător a blocat decizia în iunie, iar o instanţă de apel a menţinut hotărârea acestuia în septembrie.

Decizia Curții Supreme

Joi, Curtea Supremă a tranşat disputa cu o majoritate de şase la trei din cei nouă judecători; magistraţii conservatori au votat pentru ridicarea restricţiei, iar cei liberali au fost împotrivă. Decizia consemnează că "afişarea sexului titularilor paşapoartelor la naştere nu încalcă principiul egalităţii în faţa legii mai mult decât afişarea ţării de naştere - în ambele cazuri, guvernul nu face altceva decât să ateste un fapt istoric, fără a supune pe cineva unui tratament discriminatoriu".

Avocaţii Departamentului Justiţiei argumentaseră că "cetăţenii obişnuiţi nu pot obliga guvernul să folosească identificări inexacte ale sexului în acte de identitate care nu reflectă sexul biologic al persoanei - în special nu în acte de identitate care sunt proprietatea guvernului şi reprezintă exercitarea puterii constituţionale şi legale a preşedintelui de a comunica cu guverne străine".

ACLU consideră decizia Curţii Supreme "un regres pentru libertatea oricui de a fi ceea ce este".

Trump a interzis şi înrolarea în forţele armate a transsexualilor, numiţi ulterior de ministrul apărării, Pete Hegseth, "tipi în rochii". Curtea Supremă a aprobat provizoriu şi măsura respectivă şi urmează să se pronunţe de asemenea asupra interdicţiei pentru transsexuali de a participa la competiţiile sportive feminine.

