Captură record în SUA. Droguri confiscate, de 473 de milioane de dolari, puteau ucide întreaga populație a Floridei

Stiri externe
27-08-2025 | 16:01
droguri sua
U.S. Coast Guard

Garda de Coastă a Statelor Unite a descărcat în Port Everglades, în Florida, 34 de tone de narcotice confiscate în ultimele trei luni din Oceanele Atlantic şi Pacific.

autor
Mihaela Ivăncică

Aceasta este o cantitate "suficientă pentru a provoca o supradoză fatală întregii populaţii" a Floridei şi un record pentru o singură descărcare, informează EFE.

"Garda de Coastă a Statelor Unite a atins o etapă istorică prin descărcarea a 76.140 de livre (34.536 de kilograme) de narcotice ilicite, evaluate la 473 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare cantitate de droguri descărcată vreodată în istoria Gărzii de Coastă", a relatat instituţia într-un comunicat dat publicităţii marţi.

Cocaină și marijuana, capturate în 19 operațiuni

Pe categorii de droguri, este vorba despre 28 de tone de cocaină şi 6,5 tone de marijuana confiscate în timpul a 19 operaţiuni în Oceanul Pacific de Est şi Marea Caraibelor, între 26 iunie şi 18 august.


"Pentru a pune acest lucru în perspectivă, cele 23 de milioane de doze letale de cocaină confiscate de Garda de Coastă a SUA şi de partenerii noştri sunt suficiente pentru a provoca o supradoză fatală întregii populaţii a statului Florida", a declarat comandantul districtului sud-est al Gărzii de Coastă, Adam Chamie, citat în comunicat.

Citește și
nicolas maduro
Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri

Cea mai mare operaţiune a avut loc pe 23 iulie, când Garda de Coastă a confiscat peste patru tone de cocaină de pe o navă care naviga la sud-est de Insula Socorro, în Mexic.

Mai multe nave ale Gărzii de Coastă, escadrile de elicoptere, nave ale Marinei SUA şi alte active importante au participat la operaţiuni, se arată în comunicat. 

Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, droguri, Florida,

Dată publicare: 27-08-2025 15:43

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Escaladare în Caraibe: Trump consolidează prezența militară lângă Venezuela, în lupta contra traficului de droguri
Stiri externe
Escaladare în Caraibe: Trump consolidează prezența militară lângă Venezuela, în lupta contra traficului de droguri

Preşedintele american Donald Trump a decis să desfăşoare două nave de război suplimentare în regiunea Caraibelor, invocând motivul luptei împotriva traficului internaţional de droguri, la o săptămână după ce a trimis trei nave în largul Venezuelei. 

Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri
Stiri externe
Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi "întreg poporul" să se mobilizeze în acest weekend pentru a face faţă "ameninţărilor" SUA, relatează vineri AFP.

Şase poliţişti columbieni au fost ucişi în confruntări cu cel mai mare cartel de droguri
Stiri actuale
Şase poliţişti columbieni au fost ucişi în confruntări cu cel mai mare cartel de droguri

Şase poliţişti au fost ucişi şi şapte au fost răniţi joi, în urma unor ciocniri şi a unui atac cu dronă din partea Clanului del Golfo, cea mai mare grupare de traficanţi de droguri din Columbia.

Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani, prins în flagrant delict. Transporta droguri ascunse în colete, din Spania

Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut şi va fi propus instanţei pentru arestare preventivă, după ce a fost prins în flagrant delict, în Bucureşti, în timp ce transporta aproximativ 1,8 kilograme de canabis, ascunse într-un colet, printre haine.

DIICOT anchetează patru bărbaţi din Dolj pentru trafic de droguri. Au fost prinşi cu peste un kilogram de cocaină
Stiri actuale
DIICOT anchetează patru bărbaţi din Dolj pentru trafic de droguri. Au fost prinşi cu peste un kilogram de cocaină

Patru bărbaţi, de 23, 24, 26 şi 27 de ani, sunt cercetaţi de poliţişti şi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, doi dintre ei fiind prinşi în timp ce încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro.

Recomandări
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea
Stiri Politice
Partidele din coaliție, aproape de consens pe Pachetul 2. Lista măsurilor pe care Guvernul își va asuma răspunderea

Liderii partidelor din coaliție au căzut de acord cu privire la măsurile ce vor fi luate în Pachetul 2. Printre altele, șefii secțiilor din spitale vor da concurs, iar valoarea capitalului social pentru înființarea unui SRL se schimbă.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”
Stiri Politice
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59