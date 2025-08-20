DIICOT anchetează patru bărbaţi din Dolj pentru trafic de droguri. Au fost prinşi cu peste un kilogram de cocaină

Stiri actuale
20-08-2025 | 17:26
bani si droguri
DIICOT

Patru bărbaţi, de 23, 24, 26 şi 27 de ani, sunt cercetaţi de poliţişti şi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, doi dintre ei fiind prinşi în timp ce încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro.

autor
Sabrina Saghin

De asemenea, ceilalţi doi tineri sunt acuzaţi că au vândut diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis.

„Din probele administrate a rezultat că, în intervalul iulie-august 2025, bărbatul de 26 de ani ar fi procurat, deţinut şi vândut, direct sau prin intermediul celor doi, de 23 de ani şi 27 de ani, diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis, cu sume cuprinse între 1.700 şi 4.500 de lei. De asemenea, în seara de 19 august 2025, bărbaţii de 26 şi 24 de ani au fost prinşi în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat peste 1,1 kilograme de cocaină (drog de mare risc) pentru 38.000 de euro”, au afirmat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ei au precizat că au fost făcute trei percheziţii, ocazie cu care au fost găsite mai multe probe, precum şi un autoturism de lux asupra căruia va fi dispusă măsura sechestrului asigurător.

Trei dintre bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cel de 27 de ani este anchetat sub control judiciar.

Citește și
centru dependenta olt
Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Sursa: News.ro

Etichete: cocaina, droguri, dolj,

Dată publicare: 20-08-2025 17:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Mai mulți infractori din Rusia au fost arestați după ce s-au folosit de o pisică pentru a introduce droguri într-o închisoare
Stiri externe
Mai mulți infractori din Rusia au fost arestați după ce s-au folosit de o pisică pentru a introduce droguri într-o închisoare

Autorităţile unei închisori din regiunea rusă Nijni Novgorod au arestat marţi un grup de infractori care încercau să introducă clandestin droguri în penitenciar folosind o pisică.

Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt
Stiri Sanatate
Dependenții de droguri, jocuri de noroc și chiar de ecrane se pot trata în primul centru de stat, în județul Olt

Dependenții de droguri, alcool, jocuri de noroc sau chiar de ecrane pot continua tratamentul după dezintoxicare în centre de stat.  

Un tânăr în sevraj din Sibiu și-a ucis bunicul imobilizat la pat. Bătrânul i-a interzis unei rude să îi dea bani nepotului
Stiri Socante
Un tânăr în sevraj din Sibiu și-a ucis bunicul imobilizat la pat. Bătrânul i-a interzis unei rude să îi dea bani nepotului

Caz șocant în Sibiu. Un tânăr cunoscut drept consumator de droguri este arestat, suspectat că, aflat în sevraj, și-ar fi ucis bunicul imobilizat la pat.

Recomandări
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor, despre Fisc: „Conduita a fost mai degrabă să nu deranjeze și această conduită noi nu ne-o mai permitem”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale
Stiri Politice
Cale liberă pentru guvernul Bolojan să impună în Parlament noua variantă de reformă a pensiilor speciale

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 August 2025

48:59

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12