DIICOT anchetează patru bărbaţi din Dolj pentru trafic de droguri. Au fost prinşi cu peste un kilogram de cocaină

Patru bărbaţi, de 23, 24, 26 şi 27 de ani, sunt cercetaţi de poliţişti şi de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri de mare risc, doi dintre ei fiind prinşi în timp ce încercau să vândă peste un kilogram de cocaină pentru 38.000 de euro.

De asemenea, ceilalţi doi tineri sunt acuzaţi că au vândut diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis.

„Din probele administrate a rezultat că, în intervalul iulie-august 2025, bărbatul de 26 de ani ar fi procurat, deţinut şi vândut, direct sau prin intermediul celor doi, de 23 de ani şi 27 de ani, diferite cantităţi de cocaină şi rezină de canabis, cu sume cuprinse între 1.700 şi 4.500 de lei. De asemenea, în seara de 19 august 2025, bărbaţii de 26 şi 24 de ani au fost prinşi în flagrant delict, în timp ce ar fi tranzacţionat peste 1,1 kilograme de cocaină (drog de mare risc) pentru 38.000 de euro”, au afirmat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ei au precizat că au fost făcute trei percheziţii, ocazie cu care au fost găsite mai multe probe, precum şi un autoturism de lux asupra căruia va fi dispusă măsura sechestrului asigurător.

Trei dintre bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cel de 27 de ani este anchetat sub control judiciar.

Persoanele reţinute urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

