Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Mulțimi mari de oameni au înfruntat frigul miercuri pentru unul dintre cele mai populare evenimente anuale din New York: coborârea bilei de Anul Nou în Times Square.

Sărbătoarea a atras spectatori din întreaga lume, care au purtat ochelari haioși, au aruncat confetti și au cântat „Auld Lang Syne” și „New York, New York” la miezul nopții, relatează The New York Times.

Vremea rece și vântul nu a fost suficient pentru a-i ține departe.

„Peste tot este libertate”, a spus Soyeon Kim, în vârstă de 26 de ani, care a venit din Coreea de Sud pentru a lua parte la trecerea dintre ani.

„Este atât de frumos — decorațiile, culorile, luminile.”, a mai spus el.

Coborârea bilei a fost o întreagă operațiune logistică majoră pentru oraș, mai ales pentru polițiștii responsabili de securitate.

„Stați liniștiți, întregul Departament de Poliție al Orașului New York va fi la muncă între 31 decembrie și 1 ianuarie. Este cel mai mare eveniment al anului.”, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch la o conferință de presă marți.

Petrecăreții s-au așezat la coadă încă de dimineață pentru a-și asigura un loc bun în Times Square.

Richard Tong s-a născut în New York, dar nu fusese niciodată în Times Square de Anul Nou. Un atac de cord recent l-a făcut să se gândească: acesta este anul.

„M-a trezit la realitate și m-a făcut să-mi dau seama că este un lucru de pe lista mea de dorințe”, a spus el.

Referitor la anul 2025, un participant a precizat următoarele:

„Sincer, cred că a fost un amestec de suișuri și coborâșuri”, a spus Aislynn Fitzpatrick, 19 ani, din Danbury, Connecticut.

„Dar cred și că a fost multă creștere anul acesta și abia aștept să văd ce îmi va aduce anul următor.”, a mai precizat el.

Anul acesta, Revelionul a avut încă o semnificație în plus pentru New York.

Când ceasul a bătut la miezul nopții, Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar, punând capăt administrației primarului Eric Adams.

