Şase poliţişti columbieni au fost ucişi în confruntări cu cel mai mare cartel de droguri

22-08-2025 | 07:15
Şase poliţişti au fost ucişi şi şapte au fost răniţi joi, în urma unor ciocniri şi a unui atac cu dronă din partea Clanului del Golfo, cea mai mare grupare de traficanţi de droguri din Columbia.

Ioana Andreescu

Un responsabil al poliţiei a explicat pentru AFP că atacatorii au „hărţuit” un grup de persoane care aveau ca misiune eradicarea plantaţiilor de frunze de coca.

De asemenea, au atacat unul dintre elicopterele lor cu ajutorul unei drone, iar aparatul s-a prăbuşit.

Potrivit Ministerului Apărării, atacatorii sunt membri ai Clanului del Golfo.

Sursa: News.ro

