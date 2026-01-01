Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se va întâmpla cu cei care refuză încorporarea

01-01-2026 | 09:48
parada militara serbia, parada militara belgrad, armata serbia
AFP

Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei sârbe.

Cristian Anton

Serbia va reintroduce în curând serviciului militar regulat, iar de această măsură urmează să beneficieze întreaga societate, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic, potrivit Novinite.

Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat, cu scopul de a descuraja orice potențial agresor.

Durata și scopul serviciului militar

Într-o intervenție la Pink TV, Vucic a declarat că durata serviciului militar este încă în curs de stabilire, dar va fi probabil în jur de 75 de zile.

El a subliniat că inițiativa nu este menită să-i împovăreze pe tineri, ci să-i pregătească pentru responsabilitățile de adult și datoria civică.

Serbia
Protest în Serbia faţă de presiunea guvernului asupra universităţilor de stat

Vom introduce în curând serviciul militar, fie că este de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Nici nu există vreo strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a spus Vucic.

Cine va fi obligat să servească

Conform sistemului planificat, toți bărbații cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani vor fi obligați să intre în cazărmi militare. Programul va consta în două luni de antrenament militar intensiv, urmate de două săptămâni de exerciții pe teren.

Pentru femei, participarea va rămâne voluntară. Vucic a menționat că, chiar și în forma sa voluntară, serviciul oferă tinerilor un sentiment de responsabilitate și o modalitate concretă de a contribui pentru țară.

Serviciu civil alternativ

Președintele sârb a abordat, de asemenea, problema obiecției de conștiință. Cetățenii care refuză să poarte arme din motive morale sau ideologice vor avea opțiunea serviciului civil. Cu toate acestea, această alternativă va dura mai mult de 150 de zile, fiind de două ori mai lungă decât programul militar standard.

Potrivit lui Vucic, această structură asigură atât respectul pentru convingerile personale, cât și echitatea în cadrul sistemului, consolidând în același timp ideea că fiecare ar trebui să contribuie la societate într-o formă sau alta.

Un an de la tragedia din Novi Sad. Zeci de mii de sârbi au manifestat din nou în stradă împotriva președintelui Vucic

