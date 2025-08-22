Maduro cere ”întregului popor” să se mobilizeze împotriva SUA. Președintele Venezuelei ar conduce un cartel de droguri

22-08-2025 | 07:19
nicolas maduro
Getty

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a făcut joi apel la miliţie, rezervişti şi "întreg poporul" să se mobilizeze în acest weekend pentru a face faţă "ameninţărilor" SUA, relatează vineri AFP.

Cristian Anton

Apelul survine după ce Statele Unite au lansat o operaţiune antidrog care desfăşoară forţe navale în Caraibe cu prezenţa, potrivit unei surse din administraţia americană, a trei nave de război în apele internaţionale în largul Venezuelei.

"Am considerat necesar şi potrivit ca sâmbătă şi duminică să avem o zi importantă de mobilizare (...) pentru a spune imperialismului: Gata cu ameninţările voastre! Venezuela vă respinge, Venezuela vrea pace!", a declarat Maduro în cursul unei ceremonii de decorare a miliţienilor.

SUA nu recunosc realegerea lui Maduro și îl acuză că e șeful unui cartel de droguri

Săptămâna aceasta, Maduro a anunţat deja un plan special de desfăşurare a 4,5 milioane de miliţieni. El a anunţat, de asemenea, o reuniune cu "întregul sistem de apărare naţională" pentru a "ajusta" planurile.

Presa americană a relatat că Washingtonul ia în considerare şi trimiterea a aproximativ 4.000 de puşcaşi marini în zonă.

nicolas maduro
SUA oferă 25 de milioane de dolari pentru arestarea lui Maduro, președintele Venezuelei, chiar în ziua învestirii sale

Washingtonul nu recunoaşte rezultatele ultimelor două alegeri prezidenţiale în care Maduro a fost reales şi îl acuză că conduce cartelul Soles, pe care îl consideră o organizaţie criminală de trafic de droguri.

Ce cadou i-a oferit Nicolas Maduro lui Vladimir Putin "ca semn de preţuire"

Dată publicare: 22-08-2025 07:19

