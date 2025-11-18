Afecțiunea de care suferă 114 milioane de copii. Numărul de cazuri s-a dublat în 20 de ani

Stiri externe
18-11-2025 | 11:34
copii
Shutterstock

Rata copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase și niveluri în creștere ale obezității, arată o nouă cercetare.

autor
Lorena Mihăilă

Experții au declarat că cei 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune înainte de a ajunge la vârsta adultă se confruntă cu potențiale efecte mortale, inclusiv boli cardiovasculare, boli renale și o multitudine de complicații grave de sănătate.

Prevalența hipertensiunii arteriale în rândul copiilor și adolescenților sub 19 ani a crescut la 6,2%, urcând de la 3,2% în doar 20 de ani. Constatările, bazate pe o meta-analiză a datelor din 96 de studii ce au implicat peste 400.000 de copii din 21 de țări, au fost publicate în revista The Lancet Child and Adolescent Health, scrie The Guardian.

Analiza sugerează că obezitatea a fost un „factor important” în creșterea accentuată a hipertensiunii la copii, aproape 19% dintre copiii obezi fiind afectați, comparativ cu mai puțin de 3% dintre copiii și adolescenții considerați cu greutate normală.

„Creșterea aproape dublă a hipertensiunii la copii în 20 de ani ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru furnizorii de servicii medicale și îngrijitori”, a declarat autorul studiului, prof. Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală din cadrul Usher Institute, Universitatea din Edinburgh.

Citește și
obezitate
Kilogramele în plus sunt un pericol pentru sănătate. Formula prin care îți poți calcula greutatea ideală

Adolescenții au tensiunea mai mare

Studiul mai sugerează că încă 8,2% dintre copii și adolescenți au prehipertensiune, ceea ce înseamnă că nivelul tensiunii arteriale este mai mare decât normal, dar nu îndeplinește încă criteriile pentru hipertensiune.

Prehipertensiunea este deosebit de frecventă în adolescență, cu rate care ating 11,8% în rândul adolescenților, comparativ cu aproximativ 7% în rândul copiilor mai mici.

Medicii au spus că valorile tensiunii arteriale cresc brusc la începutul adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, în special la băieți. Acest lucru subliniază importanța crucială a screeningului regulat în acești ani critici, au spus ei.

„Această creștere accentuată a tensiunii arteriale în rândul copiilor este profund îngrijorătoare și este determinată în mare parte de creșterea obezității infantile – o afecțiune complet prevenibilă”, a declarat Steve Turner, președintele Royal College of Paediatrics and Child Health, care nu a fost implicat în analiză.

Aceste constatări reflectă ceea ce pediatrii văd în prima linie. Copiii se prezintă nu doar cu hipertensiune, ci și cu alte afecțiuni grave legate de obezitate, precum diabetul de tip 2 – odinioară nemaiauzit la copii –, astm și probleme de sănătate mintală.

„Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru moarte timpurie din cauza deteriorării sistemului cardiovascular și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, mă tem că, fără acțiuni urgente, ne îndreptăm rapid spre o urgență de sănătate publică.”

Rata copiilor cu hipertensiune s-a dublat în 20 de ani

Rata copiilor și adolescenților cu hipertensiune la nivel global aproape s-a dublat între 2000 și 2020, potrivit meta-analizei.

În 2000, aproximativ 3,2% dintre copii aveau hipertensiune, dar până în 2020, prevalența crescuse la peste 6,2% dintre copiii și adolescenții sub 19 ani, afectând 114 milioane de tineri din întreaga lume.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă majoră de sănătate publică”, a spus autoarea studiului, dr. Peige Song, adăugând că părinții au un rol esențial în prevenirea și gestionarea tensiunii arteriale crescute la copii.

„Promovarea unor obiceiuri sănătoase, precum o alimentație echilibrată bogată în fructe, legume și cereale integrale, reducând în același timp aportul de sare și zahăr, poate reduce substanțial riscul de hipertensiune. Încurajarea activității fizice regulate și limitarea comportamentelor sedentare, precum timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, sunt la fel de cruciale”, a spus ea.

Aglomeratie la Biroul Electoral în ultima zi de înscrieri pentru Primăria Capitalei. Sondajele arată o cursă strânsă

Sursa: The Guardian

Etichete: medici, copii, hipertensiune arteriala,

Dată publicare: 18-11-2025 11:29

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Legătura ascunsă dintre hipertensiune și ficatul gras. Semnele care pot anunța boli cardiovasculare
Doctor de bine
Legătura ascunsă dintre hipertensiune și ficatul gras. Semnele care pot anunța boli cardiovasculare

Hipertensiunea netratată afectează ficatul. Și invers, odată ce ficatul e afectat, apar mai repede boli cardiovasculare. Inclusiv hipertensiune.

Kilogramele în plus sunt un pericol pentru sănătate. Formula prin care îți poți calcula greutatea ideală
Doctor de bine
Kilogramele în plus sunt un pericol pentru sănătate. Formula prin care îți poți calcula greutatea ideală

Greutatea ideală ne ajută să reducem riscul de diabet, hipertensiune, infarct sau ficat gras. Cu toții ne-o dorim, dar ce formulă de calcul folosim? Noțiunea de greutate ideală este subiectivă și se interpretează diferit în funcție de obiectivul urmărit.

Șapte milioane de români suferă de hipertensiune. Care e soluția pentru reglarea tensiunii arteriale
Doctor de bine
Șapte milioane de români suferă de hipertensiune. Care e soluția pentru reglarea tensiunii arteriale

Șapte milioane de români au hipertensiune. 80% dintre aceștia au hipertensiune primară, care nu e secundară altei boli.

Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune

Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.

Cum putem depista din timp riscul de hipertensiune provocat de fumat. Cercetătorii au descoperit o metodă eficientă
Stiri Stiinta
Cum putem depista din timp riscul de hipertensiune provocat de fumat. Cercetătorii au descoperit o metodă eficientă

Fumatul contribuie semnificativ la creșterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada.

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28