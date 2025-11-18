Afecțiunea de care suferă 114 milioane de copii. Numărul de cazuri s-a dublat în 20 de ani

Rata copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase și niveluri în creștere ale obezității, arată o nouă cercetare.

Experții au declarat că cei 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune înainte de a ajunge la vârsta adultă se confruntă cu potențiale efecte mortale, inclusiv boli cardiovasculare, boli renale și o multitudine de complicații grave de sănătate.

Prevalența hipertensiunii arteriale în rândul copiilor și adolescenților sub 19 ani a crescut la 6,2%, urcând de la 3,2% în doar 20 de ani. Constatările, bazate pe o meta-analiză a datelor din 96 de studii ce au implicat peste 400.000 de copii din 21 de țări, au fost publicate în revista The Lancet Child and Adolescent Health, scrie The Guardian.

Analiza sugerează că obezitatea a fost un „factor important” în creșterea accentuată a hipertensiunii la copii, aproape 19% dintre copiii obezi fiind afectați, comparativ cu mai puțin de 3% dintre copiii și adolescenții considerați cu greutate normală.

„Creșterea aproape dublă a hipertensiunii la copii în 20 de ani ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru furnizorii de servicii medicale și îngrijitori”, a declarat autorul studiului, prof. Igor Rudan, directorul Centrului pentru Cercetare în Sănătate Globală din cadrul Usher Institute, Universitatea din Edinburgh.

Adolescenții au tensiunea mai mare

Studiul mai sugerează că încă 8,2% dintre copii și adolescenți au prehipertensiune, ceea ce înseamnă că nivelul tensiunii arteriale este mai mare decât normal, dar nu îndeplinește încă criteriile pentru hipertensiune.

Prehipertensiunea este deosebit de frecventă în adolescență, cu rate care ating 11,8% în rândul adolescenților, comparativ cu aproximativ 7% în rândul copiilor mai mici.

Medicii au spus că valorile tensiunii arteriale cresc brusc la începutul adolescenței, atingând un vârf în jurul vârstei de 14 ani, în special la băieți. Acest lucru subliniază importanța crucială a screeningului regulat în acești ani critici, au spus ei.

„Această creștere accentuată a tensiunii arteriale în rândul copiilor este profund îngrijorătoare și este determinată în mare parte de creșterea obezității infantile – o afecțiune complet prevenibilă”, a declarat Steve Turner, președintele Royal College of Paediatrics and Child Health, care nu a fost implicat în analiză.

Aceste constatări reflectă ceea ce pediatrii văd în prima linie. Copiii se prezintă nu doar cu hipertensiune, ci și cu alte afecțiuni grave legate de obezitate, precum diabetul de tip 2 – odinioară nemaiauzit la copii –, astm și probleme de sănătate mintală.

„Știm că hipertensiunea persistentă este un factor de risc pentru moarte timpurie din cauza deteriorării sistemului cardiovascular și a altor organe. Copiii sănătoși devin adulți sănătoși, dar cu astfel de tendințe, mă tem că, fără acțiuni urgente, ne îndreptăm rapid spre o urgență de sănătate publică.”

Rata copiilor cu hipertensiune s-a dublat în 20 de ani

Rata copiilor și adolescenților cu hipertensiune la nivel global aproape s-a dublat între 2000 și 2020, potrivit meta-analizei.

În 2000, aproximativ 3,2% dintre copii aveau hipertensiune, dar până în 2020, prevalența crescuse la peste 6,2% dintre copiii și adolescenții sub 19 ani, afectând 114 milioane de tineri din întreaga lume.

„Hipertensiunea la copii și adolescenți a devenit o problemă majoră de sănătate publică”, a spus autoarea studiului, dr. Peige Song, adăugând că părinții au un rol esențial în prevenirea și gestionarea tensiunii arteriale crescute la copii.

„Promovarea unor obiceiuri sănătoase, precum o alimentație echilibrată bogată în fructe, legume și cereale integrale, reducând în același timp aportul de sare și zahăr, poate reduce substanțial riscul de hipertensiune. Încurajarea activității fizice regulate și limitarea comportamentelor sedentare, precum timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, sunt la fel de cruciale”, a spus ea.

