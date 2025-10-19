Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune

19-10-2025 | 10:46
Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.

Andreea Groza

În România, 1 adult din 2 are această boală și jumătate dintre cei diagnosticați nu își iau tratamentul.
Ne uităm la arterele carotide și la cele renale. În interiorul acestor vase, receptori asemănători unor senzori înregistrează presiunea sângelui și trimit informația creierului.

La 80% dintre oamenii care au hipertensiune senzorii devin decalibrați. Se numește hipertensiune esențială sau primară.

Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională: În arterele renale și carotide există receptori ce citesc valoare tensiunii arteriale. Transmit informațiile către creier. În funcție de ce citesc, creierul dă comenzi. În felul acesta, corpul de adaptează. /Acești receptori din peretele arterial ajung să fie dereglați, informații către creier să fie eronate, în sensul - tensiunea nu e mică. Și inevitabil creierul comandă - mărim tensiunea, mărim tensiunea”.

Acești receptori, odată decalibrați, transmită informații false către creier. Creierul declanșează mecanisme să crească tensiunea, ceea ce este greșit. Senzorii defecți pot fi ajutați de radiologia intervențională.

Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională: „Este un fir, o sondă de 2 mm, îl conducem de la nivelul brațului în ambele artere renale. Acel cateter are senzori, vine în contact cu peretele arterei. Poziționăm până când avem un contact bun și suntem în măsură să inactivăm. Toată procedura durează jumătate de oră”.

Hipertensiunea va scădea treptat, în timp ce încă luați medicamente. Apoi, cu ajutorul medicul, există posibilitatea să scăpați de medicamente. Riscurile accidentelor vasculare cerebrale și riscurile de infarct miocardic scad cu peste 50%.

Hipertensiunea însă se tratează inițial cu medicamente. Există multe clase de medicamente antihipertensive. Din păcate, medicii știu că peste 50% dintre oamenii care ar trebuie să ia tratament nu țin cont de indicația doctorului și nu iau aceste pastile când trebuie.

Hipertensiunea nu doare și crește lent. Ne uităm tot la creier și vedem cum e păcălit chiar și la valori de tensiune de 18-20.

Elisabeta Bădilă, Spitalul Clinic Colentina: „Creierul își setează valorile la care funcționează între anumite marje, la început sunt normale, dar pe măsură ce aceste valori cresc, creierul nu mai suferă. Nu mai apare durerea cruntă de cap, nu mai apar tulburări de vedere. Vorbesc de o persoană la care tensiunea crește încet și sigur”.

Hipertensiune arterială înseamnă tensiunea în artere peste 140 cu 90 coloană de mercur. Ce se întâmplă dacă rămâne multă vreme nediagnosticată și netratată? Distruge rinichii până la insuficiență renală, distruge inima până la insuficiență cardiacă. Este principala cauză a accidentului vascular cerebral hemoragic, adică hemoragie în mijlocul creierului.

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge

