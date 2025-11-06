Șapte milioane de români suferă de hipertensiune. Care e soluția pentru reglarea tensiunii arteriale

06-11-2025 | 10:31
Șapte milioane de români au hipertensiune. 80% dintre aceștia au hipertensiune primară, care nu e secundară altei boli.

Andreea Groza

De ce apare? Ne uităm la reglajele pe care le face creierul, după ce receptori din arterele renale dau informații greșite. Aceștia pot fi reglați prin procedura de radiologie intervențională, numită denervare simpatică renală.

Peste 7 milioane de români sunt hipertensivi, iar statisticile arată că până la 50% nu își iau zilnic tratamentul medicamentos.

Dr. Rareș Nechifor: „Și un miliard de oameni la nivel mondial suferă de hipertensiune. Statisticile ne arată că unii nu știu de boală, nu dă simptome. Alții au boala, dar nu acceptă să ia zilnic medicamente”.

Cum interveniți asupra hipertensiunii altfel decât prin medicamente?

Dr. Rareș Nechifor: „Haideți să vedem arterele renale, cele care alimentează rinichii. La nivelul lor, receptori dau permanent informații creierului. În funcție de informațiile trimise, creierul adaptează tensiunea arterială”.

Acești receptori nu își mai fac treaba bine din cauze multiple - stres, obezitate, fumat. Și încep să dea informații greșite creierului. Creierul crește, în mod nejustificat, tensiunea. Asupra acestor receptori putem să intervenim.

Ce faceți mai exact prin radiologie intervențională asupra acestor receptori?

Dr. Rareș Nechifor: „Procedura se numește denervare simpatică renală, este minim invazivă. Introducem un cateter în arterele renale, printr-o incizie mică în zona inghinală, și recalibrăm acești receptori, utilizând energia cu radiofrecvență”.

Ce se întâmplă după procedură?

Dr. Rareș Nechifor: „Tratamentul medicamentos va scădea treptat, în acord cu medicul cardiolog. Va scădea tensiunea și va scădea riscul de AVC și infarct de miocard”.

