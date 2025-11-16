Legătura ascunsă dintre hipertensiune și ficatul gras. Semnele care pot anunța boli cardiovasculare

Hipertensiunea netratată afectează ficatul. Și invers, odată ce ficatul e afectat, apar mai repede boli cardiovasculare. Inclusiv hipertensiune.

Pentru că totul se leagă în interiorul nostru. Haideți să vedem care sunt cele mai importante legături din organism, de care depinde speranța de viață.

Colesterol rău, LDL-colesterol, trigliceride. Aceste analize sunt crescute? Peste 80% dintre oamenii care au grăsimile din sânge crescute fac și ficat gras. Sau steatoză hepatică. Nu există simptome clare la început. Ne explică profesor universitar doctor Laura Iliescu la ce să fim atenți:

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Nu are simptome clare, adică oboseală, dar te gândești că n-ai dormit bine. Dar dacă apar și altele – o jenă în hipocondrul drept sau o senzație de presiune și chiar o depresie poate să apară. Ai, de fapt, tulburări de memorie, ai momente în care ești total nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu tine. Ar trebui, la un om care a fost echilibrat până atunci, să fie un semn de întrebare.”

Încărcarea cu grăsime a ficatului începe cu rezistența la insulină.

alergat miscare sport
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Insulina nu își mai face treaba în țesuturi, în periferie, și atunci această glicemie permanent crescută și această lipsă de acțiune a insulinei, pentru că nu e lăsată să își facă treaba, duce la inflamație în organism. Și această inflamație provoacă accidente vasculare, infarct, hipertensiune arterială, depunere de grăsimi în ficat, chiar afectare renală.”

Aveți hipertensiune? Aveți nevoie de investigarea ficatului, cu analize de sânge și ecografie. Și invers – aveți ficat gras? Atunci e necesar să vă măsurați tensiunea, să faceți un EKG și un control la cardiolog o dată pe an.

Grăsimile din sânge sunt crescute. Ori glicemia e crescută. Măsurați-vă și circumferința abdominală, chiar dacă nu aveți kilograme în plus. Ne măsurăm înălțimea – să spunem 175 de centimetri. Se împarte la 2. Rezultatul, 87,5 centimetri, reprezintă cel mult circumferința abdomenului, pentru ca vasele de sânge, inima, ficatul ori pancreasul să nu sufere.

Dr. Laura Ene, medic primar diabet și boli de nutriție: „Dacă lucrurile astea ies din decor, atunci trebuie făcută o glicemie. Orice glicemie care sare de 100 dimineața, pe nemâncate, prezintă un risc de a dezvolta diabet. Pentru că glicemiile între 100 și 125 pun diagnosticul de prediabet, de toleranță alterată la glucoză.”

De ce ne arată circumferința abdominală, în afara standardelor medicale, dacă avem ficat gras ori boli cardiovasculare?

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Această obezitate abdominală ce traduce? Traduce gradul de încărcare cu grăsimi din ficat, pancreas, rinichi, vase și este standardizată. Există persoane care nu sunt obeze, dar au depuneri de grăsime. Există această corelație cu grăsimea dintre organe.”

LDL-colesterolul, trigliceridele din sânge, glicemia – toate acestea se măsoară anual. Ecografia de abdomen se face o dată pe an, pentru că arată structura ficatului.

Dacă ficatul are grăsime, crește automat riscul bolilor cardiovasculare. Există medicamente pentru stadiile de ficat gras, care se combină cu mișcare și regim alimentar. Ficatul își poate reveni, dacă nu este grav afectat.

Sursa: Pro TV

