Cum putem depista din timp riscul de hipertensiune provocat de fumat. Cercetătorii au descoperit o metodă eficientă

Fumatul contribuie semnificativ la creșterea riscului de hipertensiune arterială, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Manitoba, Canada.

Analiza sugerează că testarea urinei pacienților pentru depistarea expunerii la nicotină ar putea ajuta medicii să evalueze mai precis acest risc.

Deși legătura dintre fumat și bolile cardiovasculare este bine documentată, relația directă dintre fumat și hipertensiune a fost mult timp controversată, unele studii oferind rezultate contradictorii. O cauză posibilă a acestor discrepanțe este faptul că multe cercetări s-au bazat exclusiv pe declarațiile proprii ale participanților privind obiceiul de a fuma, fără verificare biologică.

Testarea urinei, un instrument mai precis pentru depistarea riscului

Un nou studiu, coordonat de dr. Setor Kunutsor, medic epidemiolog cardiovascular la Colegiul de Medicină Max Rady și publicat recent în revista Journal of Human Hypertension, a analizat datele a aproximativ 3.300 de adulți din Olanda, cu vârsta medie de 49 de ani, fără antecedente de hipertensiune.

Statutul de fumător a fost evaluat prin două metode: autoraportare și testarea urinei pentru cotinină, o substanță derivată din nicotină care servește drept marker al expunerii la tutun. Participanții au fost clasificați drept nefumători, foști fumători, fumători ușori sau fumători înrăiți. Echipa de cercetare a subliniat faptul că metoda de autoraportare poate subestima relația reală, deoarece unii participanți tind să nu recunoască faptul că fumează.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de șapte ani, peste 800 de persoane au dezvoltat hipertensiune. Analiza a arătat că atât fumatul ușor, cât și cel intens au fost asociate cu un risc crescut de apariție a tensiunii arteriale ridicate, indiferent dacă statutul de fumător a fost stabilit prin autoraportare sau prin testul de urină.

Testarea de rutină a urinei pentru cotinină ar putea oferi medicilor o imagine obiectivă asupra expunerii la fumat, inclusiv în cazul fumatului pasiv, consideră autorii.

Limitări și perspective: spre o monitorizare continuă a riscului cardiovascular

Există însă și limitări: în cadrul studiului, mai mult de jumătate dintre cei identificați ca „nefumători” prin testare se declaraseră de fapt foști fumători, categorie care continuă să prezinte un risc cardiovascular mai mare comparativ cu persoanele care nu au fumat niciodată. De aceea, cercetătorii recomandă ca rezultatele testului să fie interpretate în contextul unei discuții detaliate cu pacientul privind istoricul de fumat.

În perspectivă, tehnologii emergente, precum biosenzorii purtabili, ar putea permite monitorizarea continuă a expunerii la fumat și ar contribui la îmbunătățirea evaluării riscului cardiovascular. Studiul oferă astfel o bază solidă pentru utilizarea unor astfel de metode obiective, față de metoda chestionarelor de autoraportare, în cercetarea și prevenirea hipertensiunii asociate fumatului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













