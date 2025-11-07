Kilogramele în plus sunt un pericol pentru sănătate. Formula prin care îți poți calcula greutatea ideală

Greutatea ideală ne ajută să reducem riscul de diabet, hipertensiune, infarct sau ficat gras. Cu toții ne-o dorim, dar ce formulă de calcul folosim? Noțiunea de greutate ideală este subiectivă și se interpretează diferit în funcție de obiectivul urmărit.

Formulele de calcul existente ne dau un rezultat personalizat în funcție de sex, morfologie și masa osoasă, dar nu țin cont de vârstă și de condiția fizică.

Din punct de vedere al sănătății, greutatea ideală variază în limite foarte largi, în schimb din punct de vedere estetic criteriile sunt mai stricte.

Ideal ar fi să găsim greutatea la care ne simțim bine în pielea noastră și suntem mulțumiți de imaginea pe care o vedem în oglindă.

Indicele de masă corporală indică riscurile ponderale

Indicele de masă corporală este singurul indicator ponderal aprobat de Organizația Mondială a Sănătății și este valabil doar pentru adulți. Formula de calcul: numărul de kilograme împărțit la înălțimea la pătrat.

Valoarea obținută nu înseamnă greutatea ideală, ci o încadrare într-o grupă de risc medical. Un IMC între 18,5 și 25 înseamnă o greutate normală, de la 25 la 30 ești supraponderal, iar peste 30 obez. Dacă ai 1,60 și 60 kg, IMC-ul de 23,4 este de normoponderal, însă multe femei nu s-ar mulțumi cu așa o greutate ideală.

Formula Broca este cea mai simplă și mai rapidă metodă de calcul, chiar dacă nu ia în considerare nici sexul, nici vârsta, nici compoziția corporală. Cum o aplicăm? Înălțimea minus 100, adică o persoană de 1,60 ar avea o greutate ideală de 50 kg. De data asta bărbații ar putea fi nemulțumiți de rezultat.

Pentru mai multă precizie a apărut formula Lorentz, diferențiată pe sexe. O femeie de 1,60 ar avea greutatea ideală de 56 kg, iar pentru un bărbat de aceeași înălțime greutatea ar fi de 58 kg. Formula de calcul este complicată, avem un indice de corecție de 2,5 pentru femei și 4 pentru bărbați. Dar tot avem un minus, vârsta nu contează.

Formulele avansate iau în calcul vârsta și morfologia

Așa că s-a inventat formula lui Creff. Aici se ia în calcul vârsta și morfologia după 3 tipuri de siluetă: normală, firavă și masivă. Greutatea ideală pentru un individ obișnuit înseamnă înălțimea minus 100 + vârsta împărțită la 10, totul înmulțit cu 0,9.

O persoană de talie medie cu înălțimea de 1,60 și vârsta de 40 ani are o greutate ideală de 58 kg indiferent de sex. În schimb, dacă ne dorim o siluetă firavă, greutatea ideală ar fi 52 kg, iar pentru silueta masivă ajungem la 63 kg.

La ce folosește greutatea ideală

Este un parametru care ne încadrează într-o anumită categorie de factori de risc pentru sănătate. Știm că prea multe kilograme vin la pachet cu hipertensiune arterială, diabet tip 2 și boli cardiovasculare, iar când ești prea slab crește riscul de osteoporoză și tulburări hormonale. Chiar dacă avem o greutate optimă din punct de vedere al sănătății, s-ar putea să fim nemulțumiți de silueta noastră.

Estetica bate medicina și silueta a devenit un mijloc de afirmare socială, domeniu în care niciodată nu ești prea slab. Imaginea este la putere, iar exigențele din mass-media sunt mai dure decât cele medicale. Din păcate, degeaba suntem sănătoși dacă nu ne simțim bine în pielea noastră, iar asta nicio formulă de calcul n-o poate rezolva!

