Statele Unite cer țărilor NATO să cumpere mai multe arme americane pentru Ucraina. ”Ce am văzut în Gaza, să vedem și aici”

Șeful Pentagonului cere țărilor NATO să cumpere mai multe arme pentru a le livra ucrainenilor, spunând că, astfel, ”ceea ce am văzut în Gaza, vom putea vedea și în Ucraina”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri ţările din cadrul Alianţei Nord-Atlantice să majoreze achiziţiile de arme fabricate în SUA pentru a le livra Ucrainei prin intermediul aşa-numitei iniţiative PURL, lansată de NATO şi de Washington în această vară, relatează EFE.

"Aşteptările noastre astăzi sunt ca mai multe ţări să doneze şi mai mult şi să cumpere şi mai mult, pentru a oferi Ucrainei mijloacele necesare pentru a duce acest conflict la o rezolvare paşnică", a declarat Hegseth într-o scurtă declaraţie de presă fără întrebări, alături de secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Şeful Pentagonului participă miercuri la o reuniune a miniştrilor apărării din NATO, care va fi urmată de o reuniune a Grupului de contact care reuneşte aproximativ 50 de ţări în sprijinul Ucrainei (cunoscut sub numele de Ramstein, după oraşul german în care s-a reunit pentru prima dată).

Hegseth consideră că lumea traversează un "moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri", având în vedere "ceea ce preşedintele (american Donald Trump) a reuşit să facă în Gaza şi în întreg Orientul Mijlociu".

”Lumea vede că avem un președinte pacifist care caută pacea”

"Lumea vede că avem un preşedinte pacifist care caută pacea, sprijinindu-i pe cei care sunt alături de SUA şi apără pacea. Este ceea ce am văzut acolo (în Gaza) şi sper că vom putea vedea şi în Ucraina", a comentat el.

"Acesta este obiectivul eforturilor noastre.Vom fi puternici pentru a realiza aceasta", a adăugat el.

La rândul său, Rutte a declarat că PURL este o iniţiativă pentru a asigura ucrainenii "cu ceea ce au nevoie din partea Statelor Unite, plătit de aliaţi".

"Acest program este deja în desfăşurare. Până acum au fost angajate două miliarde de dolari, iar astăzi aştept mult mai multe anunţuri noi din partea ţărilor care vor participa", a afirmat el.

Iniţiativa PURL, finanţată de aliaţii europeni şi Canada, constă în pachete periodice, fiecare în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, care conţin echipamente şi muniţii stabilite de Ucraina ca priorităţi operaţionale.

Printre acestea se numără capacităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.

