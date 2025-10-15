Trump și Zelenski, întâlnire cu miză uriașă la Washington. Rachetele Tomahawk, subiect central al discuțiilor

Tensiunile din Ucraina continuă să escaladeze, în timp ce liderii mondiali caută soluții pentru a opri războiul.

Președintele american Donald Trump și cel ucrainean, Volodimir Zelenski, se pregătesc pentru o întâlnire la Casa Albă. Subiectul discuțiilor va fi unul fierbinte. Este vorba despre furnizarea unor rachete de croazieră Tomahawk, care i-ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în interiorul Rusiei.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt foarte dezamăgit, pentru că Vladimir și cu mine am avut o relație foarte bună. Probabil că încă o avem. Nu știu de ce continuă acest război, i-a fost atât de dăunător. Intră în al patrulea an al unui război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână. Acum va intra curând în al patrulea an. A pierdut probabil un milion și jumătate de soldați.”

Vineri, Trump se întâlnește cu președintele ucrainean Zelenski la Casa Albă. Cei doi au un subiect fierbinte de discutat: furnizarea de rachete balistice pentru Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: „Știu ce are de spus el (Zelenski). Vrea arme. I-ar plăcea să aibă Tomahawk-uri. Toată lumea vrea Tomahawk-uri. Avem o mulțime de Tomahawk-uri.”

Cu temutele rachete de croazieră Tomahawk, Ucraina ar putea lovi cu precizie până la Moscova. Însă, potrivit Financial Times, Statele Unite ar putea să furnizeze Ucrainei doar 25, cel mult 50 de rachete – adică prea puține pentru a schimba dinamica războiului și situația de pe front. Kremlinul așteaptă altceva de la Trump și de la emisarii săi.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale emisarilor președintelui Trump vor contribui, cu siguranță, la încurajarea părții ucrainene să fie mai proactivă și mai dispusă să se implice în procesul de pace.”

Și președintele Volodimir Zelenski a declarat că e un moment potrivit pentru pace, după ce a lăudat eforturile lui Donald Trump în obținerea unui acord de încetare a focului în Gaza.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Asta arată că și Rusia poate fi presată să înceteze agresiunea. De fapt, Rusia rămâne acum principala sursă de instabilitate globală, e sursa globală a războiului. Acea sursă trebuie stopată. Știm cum să facem asta.”

În paralel, șeful NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia sporește tot mai mult producția de armament. Însă a glumit pe seama stării flotei navale rusești, după ce, acum câteva zile, submarinul Novorossiisk a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, din cauza unei defecțiuni.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Acum, practic, prezența navală rusă în Mediterană este aproape inexistentă. Un submarin rus singuratic și avariat se întoarce șchiopătând din patrulare. Cât de diferit față de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roșu (submarinul sovietic)! Astăzi e mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic!”

Moscova a negat că submarinul Novorossiisk – propulsat de un motor Diesel – a fost nevoit să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice. Susține că submarinul a ieșit la suprafață „pentru a respecta regulile de navigație în Canalul Mânecii”, fiind urmărit în acest timp de o navă de război și un elicopter britanic.

Autoritățile olandeze au sugerat, însă, că submarinul era... remorcat, când a ajuns în Marea Nordului, în drum spre bază.

