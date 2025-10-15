Trump și Zelenski, întâlnire cu miză uriașă la Washington. Rachetele Tomahawk, subiect central al discuțiilor

Stiri externe
15-10-2025 | 07:35
trump zelenski

Tensiunile din Ucraina continuă să escaladeze, în timp ce liderii mondiali caută soluții pentru a opri războiul.

autor
Știrile PRO TV

Președintele american Donald Trump și cel ucrainean, Volodimir Zelenski, se pregătesc pentru o întâlnire la Casa Albă. Subiectul discuțiilor va fi unul fierbinte. Este vorba despre furnizarea unor rachete de croazieră Tomahawk, care i-ar oferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în interiorul Rusiei.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt foarte dezamăgit, pentru că Vladimir și cu mine am avut o relație foarte bună. Probabil că încă o avem. Nu știu de ce continuă acest război, i-a fost atât de dăunător. Intră în al patrulea an al unui război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână. Acum va intra curând în al patrulea an. A pierdut probabil un milion și jumătate de soldați.”

Vineri, Trump se întâlnește cu președintele ucrainean Zelenski la Casa Albă. Cei doi au un subiect fierbinte de discutat: furnizarea de rachete balistice pentru Ucraina.

Donald Trump, președintele SUA: „Știu ce are de spus el (Zelenski). Vrea arme. I-ar plăcea să aibă Tomahawk-uri. Toată lumea vrea Tomahawk-uri. Avem o mulțime de Tomahawk-uri.”

Citește și
Volodimir Zelenski
Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”

Cu temutele rachete de croazieră Tomahawk, Ucraina ar putea lovi cu precizie până la Moscova. Însă, potrivit Financial Times, Statele Unite ar putea să furnizeze Ucrainei doar 25, cel mult 50 de rachete – adică prea puține pentru a schimba dinamica războiului și situația de pe front. Kremlinul așteaptă altceva de la Trump și de la emisarii săi.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Sperăm că influența Statelor Unite și abilitățile diplomatice ale emisarilor președintelui Trump vor contribui, cu siguranță, la încurajarea părții ucrainene să fie mai proactivă și mai dispusă să se implice în procesul de pace.”

Și președintele Volodimir Zelenski a declarat că e un moment potrivit pentru pace, după ce a lăudat eforturile lui Donald Trump în obținerea unui acord de încetare a focului în Gaza.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Asta arată că și Rusia poate fi presată să înceteze agresiunea. De fapt, Rusia rămâne acum principala sursă de instabilitate globală, e sursa globală a războiului. Acea sursă trebuie stopată. Știm cum să facem asta.”

În paralel, șeful NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia sporește tot mai mult producția de armament. Însă a glumit pe seama stării flotei navale rusești, după ce, acum câteva zile, submarinul Novorossiisk a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, din cauza unei defecțiuni.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Acum, practic, prezența navală rusă în Mediterană este aproape inexistentă. Un submarin rus singuratic și avariat se întoarce șchiopătând din patrulare. Cât de diferit față de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roșu (submarinul sovietic)! Astăzi e mai degrabă o vânătoare a celui mai apropiat mecanic!”

Moscova a negat că submarinul Novorossiisk – propulsat de un motor Diesel – a fost nevoit să iasă la suprafață din cauza unor probleme tehnice. Susține că submarinul a ieșit la suprafață „pentru a respecta regulile de navigație în Canalul Mânecii”, fiind urmărit în acest timp de o navă de război și un elicopter britanic.

Autoritățile olandeze au sugerat, însă, că submarinul era... remorcat, când a ajuns în Marea Nordului, în drum spre bază.

Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, SUA, donald trump, intalnire, Volodomir Zelenski,

Dată publicare: 15-10-2025 07:35

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff
Stiri externe
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff

Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.

Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”
Stiri externe
Ucraina, amenințată că ar putea înceta să mai existe ca stat. Un lider anti-Occident intimidează Kievul: „Scenariul e grav”

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că Ucraina ar putea înceta să mai existe ca stat, astfel încât liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui „să se așeze la masa negocierilor” și „să acționeze urgent”.

Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”
Stiri externe
Medvedev avertizează: Livrarea de Tomahawk Ucrainei „s-ar putea termina prost pentru toată lumea, inclusiv pentru Trump”

Kremlinul a afirmat luni că nicio convorbire între Vladimir Putin şi Donald Trump nu este prevăzută pentru moment cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk pentru Ucraina, aşa cum ameninţase că o va face preşedintele american, relatează AFP.

Recomandări
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul
Stiri actuale
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.

Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
Stiri Politice
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 Octombrie 2025

45:41

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28