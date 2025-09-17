Primele arme aprobate de Trump pentru Ucraina. Ce va livra SUA către Kiev, conform noului program convenit cu Europa

Stiri externe
17-09-2025 | 21:43
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

autor
Stirileprotv

Ucraina a obţinut până în prezent peste 2 miliarde de dolari ca finanţare pentru arme produse în SUA prin intermediul mecanismului condus de NATO şi numit Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei (PURL), a precizat Zelenski.

El a declarat că se aşteaptă ca fondurile totale angajate să ajungă la 3,5 miliarde de dolari în octombrie.

Primele două loturi, în valoare de 500 de milioane de dolari fiecare, vor „include cu siguranţă” rachete de apărare aeriană, a declarat Zelenski într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a venit miercuri la Kiev.

Ucraina depinde în mare măsură de sistemele occidentale de apărare aeriană cu rază lungă de acţiune pentru a doborî rachetele ruseşti. Kievul reînnoieşte în mod regulat solicitările de aprovizionare suplimentară după atacurile ruseşti care au dus la un număr mare de victime civile.

Citește și
spital india
Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor

Ucraina se pregăteşte, de asemenea, pentru sezonul de iarnă, deoarece oficialii consideră că Rusia va accelera atacurile asupra sistemului energetic deteriorat, inclusiv asupra infrastructurii de gaze.

Primele loturi de echipamente prin PURL sunt deja în curs de livrare, a declarat pentru Reuters reprezentantul superior al NATO în Ucraina. „Patru pachete din Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei au fost deja finanţate, iar echipamentele sunt deja în curs de livrare”, a declarat Patrick Turner.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, SUA,

Dată publicare: 17-09-2025 21:43

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor
Stiri externe
Paradoxul din sănătate în India. Femeile sunt mai predispuse la cancer, însă bărbații reprezintă majoritatea deceselor

Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza lui. Este un paradox care spune o poveste simplă și confuză în același timp, scrie BBC.

SUA, investiție de 130 de miliarde peste Prut. Republica Moldova va avea o nouă legătură cu sistemul energetic românesc
Stiri externe
SUA, investiție de 130 de miliarde peste Prut. Republica Moldova va avea o nouă legătură cu sistemul energetic românesc

SUA finanțează cea de-a treia interconexiune a sistemului energetic al Republicii Moldova cu cel al României. Cele 130 de milioane de dolari au fost blocate inițial odată cu întreruperea programul USAID.

Semnal pozitiv pe piețele financiare. Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință și pregătește noi tăieri
Stiri externe
Semnal pozitiv pe piețele financiare. Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință și pregătește noi tăieri

Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările, transmite Reuters.

Recomandări
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse
Stiri Politice
PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice.

Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii
Stiri Justitie
„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 septembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi în care pot veni bani din mai multe surse
2 Casă avariată Polonia
AFP
Stiri externe
Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului
3 Bolojan
Inquam Photos / Miruna Turbatu
Stiri Educatie
Guvernul pregătește schimbări majore în Educație: „Lucruri serioase, sper să avem timp”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Septembrie 2025

48:42

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28